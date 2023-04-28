Ceyda Yüksel davasında sanığa 'haksız tahrik' indirimi

İzmir'de 20 Ağustos 2020'de Serkan Dindar'ın Bornova'daki evinde ölü bulunan 28 yaşındaki Ceyda Yüksel'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında mahkeme "kasten öldürme"den tutuklu yargılanan Serkan Dindar'ı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, daha sonra "haksız tahrik" indirimi yaparak cezayı 18 yıl hapse çevirdi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan etkin pişmanlıktan yararlanan Dindar'a mahkeme bu suçtan ceza vermedi.

Duruşmaya Ceyda Yüksel'in ailesi, İzmir'de öldürülen Ezgi Zerkin'in annesi Ziynet Zerkin ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de katıldı.

Ne olmuştu?

20 Ağustos 2020'de Ceyda Yüksel'in cansız bedeni sosyal medyadan tanıştığı Serkan Dindar'ın evinde bulunmuştu. Yüksel’in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesiklerinden dolayı yaşamını yitirdiği ve kolunun kopma noktasına geldiği belirlenmişti. Serkan Dindar gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Dindar duruşmalarda suçsuz olduğunu savunmuştu.