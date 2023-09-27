Selçuk Ecza'da hak gaspları: 'Depo şefleri tatil günlerinde çift yevmiye almıyor'

Son dönemde kötü çalışma koşulları ve hak gasplarıyla gündemde olan Selçuk Ecza Deposu’nda sular durulmuyor.

Geçtiğimiz günlerde Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan Selçuk Ecza Deposu işçileri yaşadıkları koşulları anlatmışlardı. Kamuoyuna yansıyan haber sonrasında ülkenin dört bir yanından ihbarlar gelmeye başladı ve benzer şikayetlerde bulunan işçilerin sayısı artmaya başladı.

Son olarak, PE’ye ulaşan işçiler depo şeflerinin maruz kaldıkları hukuksuz uygulamaları ilettiler. İletilen bilgilere göre depo şefleri resmi tatil günlerinde çift yevmiye almıyorlar. Sabit maaş ve sabit fazla mesai uygulamasıyla çalıştırılan depo şeflerinin hakları eksik ödeniyor. Depolarda zor koşullarda çalışan depo şefleri her gün yöneticilerin baskıları ve mobbing’lerine maruz bırakılıyor, sorumluluklarını yerine getirmelerinin karşılığında ise çok düşük ücretlere çalıştırılıyorlar.

Patronların EnsesindeyizSelçuk Ecza Deposu Antalya Şubeleri İş Yeri Komitesi'nin duyurusuna yer verildi ve ‘’Bu süreçte tüm arkadaşlarımızın yanında olacağız ve tüm hak gasplarının takipçisi olmaya devam edeceğiz’’ ifadeleri yer aldı.