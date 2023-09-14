Selçuk Ecza Deposu’nun gerçek hikayesi: İşçiler yoksullukla boğuşurken patronların keyfi yerinde

Türkiye’nin en büyük 22. şirketi olarak listelere girmiş, milyarca liralık geliriyle haberlere konu olmuş bir firma Selçuk Ecza Deposu (SED). Sektörün en büyük aktörlerinden olan Selçuk Ecza, bugünlerde Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan ve sorunlarını dile getiren, yaşadıkları zorlukları anlatan işçilerin hikayeleriyle gündemde.

Şimdi o şirketi; işçilerin sırtından kâr rekorları kıran Selçuk Ecza’yı biraz daha yakından tanıyalım.

1958’de başladılar, AKP’li yıllarda uçuşa geçtiler

Selçuk Ecza Deposu ilaç dağıtım sektöründe en büyük aktörlerden. Kuruluş tarihi 1958 yılına dayanıyor. Kurucu Ahmet Keleşoğlu 1968’de bölge müdürlüklerini oluşturmaya başlıyor. Konya dışındaki ilk şubelerini de İstanbul’da açıyorlar. 1987 yılında da ikinci bir dağıtım kanalı olarak As Ecza Deposu’nu kuruyorlar. İlginçtir, hayatımıza sanki pandemi döneminde girmiş bir şeymiş gibi algıladığımız motokuryeler 1995 yılında ilaç dağıtımı için bu firmanın bünyesinde çalışmaya başlıyor.

Yıl 2000 olduğunda ülkede toplam şube sayıları 20’yi aşıyor. AKP iktidara geldikten sonra ise firmanın büyüme hızında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. 2003 yılında şube sayıları tam iki katına çıkıyor.

İlaç dağıtım tekeli: Yüzde 40’lık paya sahipler

2007 yılında bu sayı 100’e ulaşıyor. Bu yıllarda iktidar üzerinden kurdukları kamu işbirlikleri de göze çarpan diğer bir başlık oluyor. Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi ek binaları, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Müzesi renovasyon çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi içerisinde yer alan Türkiye’nin ilk Eczacılık Tarihi Müzesi yeni teşhir vitrinleri, Esenyurt Ahmet Keleşoğlu İlköğretim Okulu yapımlarını gerçekleştiriyorlar. Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2016 sıralamasında, 2015 verilerine göre Selçuk Ecza Deposu A.Ş. 23. sırada yer alıyor. Bu sıralamada 2018 yılında 22’nciliğe yükseliyor.

Bugün Selçuk Ecza Deposu tüm Türkiye’de 117 depo, 6000’den fazla işçiyle ilaç dağıtım sektöründe tam yüzde 40’lık paya sahip.

Halkın karşı çıktığı projeyi yaptılar, bir daireyi 50 milyona satıyorlar

Holding bünyesinde farklı sektörlere ait faaliyet alanları da mevcut. Bunlardan biri de inşaat alanında faaliyet gösteren Selçuklu Turizm ve İnşaat. Bu adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Darüşşafaka Cemiyeti’nin Koşuyolu’ndaki 12 bin 257 metrekare arazisine yapılacak olan hastane projesine izin vermeyip sonrasında Taş Yapı ve Selçuk Ecza Deposu ortaklığının araziyi 7 milyon dolara almasının ardından plan tadilatı yaparak 20 katlı projeye 2013 yılında ruhsat vermesinden hatırlıyoruz.

O dönemde Koşuyolu halkının vermiş olduğu mücadeleyle projeye kısmi yürütmeyi durdurma kararı alınmış ancak yapımı engellenememişti. Bugün bu bölgeye yapılan sitede bir dairenin 30 ila 50 milyon satış fiyatına sahip olduğunu görüyoruz.

Türkiye’nin en zengin 10 patronundan biriydi

Selçuk Ecza Deposu’nun kurucusu, Türkiye’nin en zengin 100 patronu arasında ilk 10’da yer alan Ahmet Keleşoğlu’nun 2015 yılındaki ölümünün ardından 2 milyar dolarlık kişisel serveti çocuğunun olmaması nedeniyle mirasçıları arasında kavgaya neden oldu. Yıllardır sürmekte olan davada son olarak holdinge bağlı 6 şirkette yönetim kurulu başkanlığı yapan Mustafa Sonay Gürgen hakkında yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında, finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük, güveni kötüye kullanma ve şirket hakkında yanlış bilgi vermek ya da genel kurula sunulan raporlarda gerçeğe aykırı bilgi vermek suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Servetleri işçi düşmanlığından besleniyor

Selçuk Ecza Holding A.Ş bünyesinde bulunan Selçuk Ecza Deposu son günlerde işçilere yapmış oldukları haksızlıklarla gündeme gelmişti. Mesai saatlerinde yapılan keyfi düzenlemeler, 10 saatlik mesainin normal mesai saati olarak tanımlanması, fazla çalışma saatlerinin mola saatlerinin arttırılması olarak tanımlanması, eksik maaş ödemesi, işten çıkarılma tehditleri vs. gibi pek çok olumsuzluk işçilerin Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ihbarı sayesinde kamuoyunun gündemine taşınmıştı. Şimdilerde hakları için mücadeleye soyunan Selçuk Ecza Deposu işçileri tüm Türkiye’de ortak hareket etmenin yollarını arıyor, Patronların Ensesindeyiz üzerinden bir araya geliyor.

Selçuk Ecza Deposu işçileri kısa süre önce Ankara’daki bir depoda sağlıksız koşullardaki yemek alanını yine PE üzerinden gündeme getirmiş, bu haberin ardından şirket yönetimi insanlık dışı koşulları düzeltmek üzere adım atmıştı.