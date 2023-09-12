Selçuk Ecza Deposu'nda ilk kazanım elde edildi

Yaşadıkları sorunları geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden duyuran Selçuk Ecza Deposu (SED) işçileri, yaptıkları paylaşımda yemek yeme alanlarının fotoğrafını eklemişlerdi.

Paylaşımı gören yöneticiler duruma hızlıca müdahale ederek yemek yeme bölümünün boyatmaya başladı. Aylardır küf ve pas içinde bırakılan mutfak kısmının hızlıca boyanması, işçiler tarafından “ilk kazanım” olarak değerlendirildi.

Patronların Ensesindeyiz’e görüş bildiren işçiler şunları söyledi:

“Sosyal medyada bunu paylaşmamız ve hızlıca paniğe kapılarak harekete geçmeleri gösteriyor ki patronlar bizden çekiniyor. Dediklerinin tam tersi hareket ediyorlar. Korkuyorlar çünkü biliyorlar ki artık işçilere yaptıkları her olumsuz muameleye karşı birlik olacağız. Bir işçi olarak, bu kazanımdan çıkardığım sonuç şu; Birbirimize güvenir ve inanırsak, çok büyük kazanımlar elde edebiliriz.”