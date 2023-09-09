Selçuk Ecza Deposu’nda neler oluyor?

Türkiye’nin köklü ilaç dağıtım firmalarından Selçuk Ecza Holding bünyesinde bulunan depolarda mesai saatlerindeki düzenleme ve karşılığında maaşların eksik yatırılmasıyla ilgili hak kayıpları yaşanıyor.

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan Ankara Selçuk Ecza Depolarındaki işçiler bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirerek mevcut durumlarını anlattı.

Zorlu mesailerin karşılığı eksik maaş

İşçilerden biri şunları söyledi:

“Bundan bir süre önce 08.00-18.00 olan mesaimiz 09.00-19.00 olarak değiştirildi. Bu değişikliğe rağmen servisle gelen arkadaşlarımıza 08.15’te işbaşı yaptırılırken 09.00’da kart bastırdılar. Birer saat fark ücreti olarak yatan mesai ücretlerimiz ise kesildi. Bunun nedenini sorduğumuzda bize mola saatlerimizin arttırıldığını söylediler ama biz eskiden nasılsa o şekilde çıkıyoruz molalara. Ağustos ayında birçok arkadaşımız bir önceki aya göre daha düşük maaş aldı. Hem fazla çalışıp hem daha az para aldık. Birçok arkadaşımız bu nedenle istifa etti ve etmeyi düşünenler de var.”

Ülkenin ilaç dağıtım alanında yüzde 40’lık pazar payına sahip Selçuk Ecza Deposu, işçilerin alın teriyle kazandıkları üç kuruşa göz dikiyor.

Patronların Ensesindeyiz temsilcileri işçilerden gelen bildirim sonrası durumun gerçekliğini anlayabilmek ve işçilerle birlik olmak amacıyla depo ziyaretleri gerçekleştirdi. Haklarını alamayan işçilerle birlikte depoda çalışan şoförlerin de birçok sıkıntı yaşadığı, sıkıntılar nedeniyle istifaların arttığı ve sürekli bir personel sirkülasyonu olduğu görüldü.

Selçuk Ecza Deposu işçilerin birliğinden rahatsız oldu

Selçuk Ecza Deposu'na PE‘nin gerçekleştirdiği ziyaretten rahatsız olan yöneticiler ziyaret sonrası personel servisleri içeriye girdikten sonra işçilerin deponun bahçesi dışına çıkmasını önlemek için servise bahçeden binmelerini sağladı. Böylece yönetim işçilerin Patronların Ensesindeyiz temsilcileriyle görüşmelerini engellemeye çalıştı. Haksızlıkların ve usulsüzlüklerin üzerini örtmeye çalışan Selçuk Ecza Deposu yöneticileri işçilerin bir araya gelmesinden tedirgin.

Patronların Ensesindeyiz Selçuk Ecza Deposu işçilerini çağırıyor

Selçuk Ecza Deposu işçilerine hak gasplarına ve ağır çalışma koşullarına karşı bir araya gelme çağrısı yapan PE'den yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

"Selçuk Ecza Holding bu keyfi ve hukuksuz uygulamalarını derhal durdurmalı, fazladan çalışılan her dakikanın karşılığını alın teriyle yaşamaya çalışan işçilere ödemelidir.

Her türlü mobbing’e son vermeli, işçileri işten çıkarmakla tehdit etmekten vazgeçmelidir.

Umutsuzluğa kapılmadan birlikte mücadele edelim ve haklarımızı alalım."