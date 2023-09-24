Selçuk Ecza Deposu Antalya emekçileri taleplerini açıkladı

Selçuk Ecza Deposu Antalya şubelerinin çalışanları bir araya gelerek sorunlarını ortaklaştırıp "Selçuk Ecza Deposu Antalya Şubeleri İş Yeri Komitesi" kurduklarını ilan ettiler.

Komitede yer alan işçiler hem yöneticilere ve diğer çalışma arkadaşlarına seslendiler hem de taleplerini kaleme aldılar.

Patronların Ensesindeyiz'in aktardığına göre komitenin açıklaması şöyle:

“Bu şirketi biz işçiler ayakta tutuyoruz ve yöneticilere bizler sayesinde Türkiye’nin en büyük ilaç şirketlerinden biri haline geldiklerini hatırlatıyoruz.

Biz emeğimizle geçinen Antalya Selçuk Ecza Deposu işçileri, ‘Bu haberleri yaptıran işçiyi bana getirene büyük ödül vereceğim’ şeklinde beyanlarla işçiyi işçiye kırdırmaya çalışan Antalya Bölge Müdürü’ne sesleniyoruz: Aradığınız tek bir kişi değil, biz işçilerin birliğidir! Yaptığınız hak gasplarının üzerini korkutarak örtemeyeceksiniz.

Ve Selçuk Ecza Deposu’nda çalışan tüm iş arkadaşlarımıza sesleniyoruz: Korkmayın! Gelin, haksızlığa uğrayan tüm işçiler olarak hakkımız olanı almak için daha da çoğalalım.

Aşağıda belirttiğimiz talepler için mücadeleyi hep birlikte büyütelim:

- Maaşlarımız en az net 18000 TL olmalıdır.

- Fazla mesai ücretlerimiz tam yatırılmalı, resmî tatil ve Pazar günlerinde yaptığımız mesailer 2 katı şeklinde hesaplanmalıdır.

- İş tanımının dışında personel servisi yapan araç sürücülerine ek ödeme yapılmalıdır.

- Tanımlı mola ve yemek saatleri uygulanmalıdır.

- Yıllık izinlerimiz talep ettiğimiz günlerde ve yasal hakkımız kadar kullandırılmalıdır.

- Mobbing’e son verilmelidir. Bu konuda sicili kabarık olan bölgemizdeki yöneticiler konusunda şirket tutum almalı ve gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

- Motor ile sevkiyat yapan arkadaşlarımıza tam teçhizat sağlanmalı ve motorlarına gereğinden fazla yük yüklenmemelidir.

- Kırılan ilaçların parasının bizlerden alınması hukuksuzluğu son bulmalıdır.

- Trafik cezaları konusunda gereken araştırmalar yapılmalı, cezanın sorgusuz sualsiz işçiden kesilmesi uygulaması bitirilmelidir.

- Depolardaki sağlıksız koşullar sonlandırılmalı, biz işçilerin sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi için gereken hijyen malzemeleri sağlanmalıdır.’’