Selahattin Demirtaş: Ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın dün FOX TV'de canlı yayına katılması sonrası hedef alınmasına tepki gösterdi.

Program sonrası RTÜK tarafından inceleme başlatılmış ve bazı medya organlarında Başak Demirtaş hedef alınmıştı.

Başak Demirtaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Beş yıldır, gece gündüz her kanalda Selahattin’e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum. Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar, bir saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok, hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekirdi" demişti.

Selahattin Demirtaş da Başak Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

"Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz. Milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi, bunu da asla unutmayacağım. Milyonlar gibi benim de kalbim seninle Başak".