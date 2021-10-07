RTÜK'ten 'Başak Demirtaş’ açıklaması

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olmuştu.

Program sonrası RTÜK'ten bir açıklama gelirken, "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş’ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

RTÜK'ün Başak Demirtaş'ın hangi sözlerine ilişkin böyle bir karar aldığı ise bilinmiyor.

Demirtaş programda, "Selahattin'in haksız yere, herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan 5 yıldır cezaevinde tutuluyor olduğu tespiti doğru ancak eksiktir. Çünkü Selahattin'le ilgili kesinleşmiş bir karar var ve o da Selahattin'in suçsuz olduğunu söyleyen ve derhal serbest bırakılmasını isteyen AİHM kararıdır. Ancak bu karara uyulmadı. Bu da inanılır gibi değil. Maalesef, bu ülkeyi yönetenler istedi diye Selahattin içeride, yoksa herhangi bir suçu olduğu için değil. AİHM kararları bağlayıcıdır. Anayasamızın 90. maddesinde bu yer alıyor" demişti.