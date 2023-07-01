Sel mağdurlarına verilen sözler tutulmadı: Yenice sakinleri ev istiyor

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 27 Haziran 2022 yılında sel felaketinin etkilediği Karabük'ün Yenice ilçesi ve köylerini ziyaret etti.

Selin ardından yıkılan ve zarar gören 13 evin olduğu Güney köyünde verilen sözlerin tutulmadığını aktaran Akay, ''Bu süre içerisinde muhtelif siyaset adamları, bakanlar da dâhil siyasetçiler de dâhil bölgeye geldiler ve bu evlerin tamamlanmasıyla ilgili sözler verdiler. Görüyorsunuz halen evlerle ilgili hiçbir hareket yok sadece söylentiden ibaret, bir bölgeye konutların yapılacağı toplu konut idaresi tarafından ifade ediliyor. Fakat halkımızın mağduriyeti devam ediyor'' dedi.

Selden en çok etkilenen Hisar köyüne giden Akay, ''3 kilometrelik bir alanda heyelan nedeniyle kayma var. Gerçekten bu kayma neticesinde de camimizin 10 metre mesafesine kadar geldiğini gördüm can ve mal kaybı olmak üzere bu bölgede bir an önce önlemlerin alınması lazım'' çağrısında bulundu. (ANKA)