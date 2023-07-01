Et ve Süt Kurumu mağazaları kapatılıyor: 'Kuyruklar hükümeti rahatsız mı etti?'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Et ve Süt Kurumu’nun satış mağazalarını kapatmasını Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya “Et ve Süt Kurumu satış mağazalarının önünde vatandaşın uzun kuyruklar oluşturmasının hükümet kanadında rahatsızlık yarattığı ve bu nedenle mağazaların kapatıldığı iddiaları doğru mudur” diye sordu.

Kapatılan mağazalarda ucuz et satıldığını hatırlatan Öztunç, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

Et ve Süt Kurumunun 2017 yılında ülke genelinde faaliyet gösteren franchisee satış mağazalarıyla olan sözleşmelerini iptal ettikten sonra kendi bünyesinde bugüne kadar açtığı mağaza sayısı kaçtır?

Et ve Süt Kurumu'nun ülke genelindeki mağazalarını kapatmasının gerekçeleri nedir?

Et ve Süt Kurumu'nun 2017 yılından bugüne yıllar itibariyle kar-zarar durumu nedir?

Et ve Süt Kurumu'nun Genel Merkezi için aylık ödenen kira bedeli nedir?

Kuyruklar zam gerekçesi olmuştu

Et ve Süt Kurumu Eski Genel Müdürü Osman Uzun, geçtiğimiz yıl et fiyatlarına yüzde 48 oranında uygulanan zammın gerekçesini “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” sözleriyle açıklamıştı. Uzun, bu açıklamadan günler sonra görevden alınmıştı.