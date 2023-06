Et ve Süt Kurumu'nun ucuz et satan mağazası kapandı yerine tavuk dönerci açılıyor

Ankara'da ucuz et satan mağazalar tek tek kapanıyor. Ankara'da Et ve Süt Kurumu'nun Genel Müdürlüğü'nün olduğu bina kiraya verilirken, binanın girişindeki ucuz et satan mağaza ise kapatıldı.

Et ve Süt Kurumu'nun Kızılay'daki mağazası da kapandı yerine ise tavuk dönerci açılıyor.

Kurum yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Tarım ve Orman Bakanlığı binasına taşınması planlanıyor. Ucuz etin de Tarım Kredi Kooperatifleri’nin mağazalarında ve bazı kasaplarda satılacağı belirtildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Ramazan öncesinde Türkiye genelinde Tarım Kredi Market zincirleri ile, büyük market zincirleri ve bazı kasaplarla bir protokol imzalayarak ucuz et satışının buralardan yapılacağını duyurmuştu. (AA)