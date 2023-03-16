Sel bölgesinden yetkililere seslendi: 'Mağduriyet çok fazla, bu tabloyu değiştirin'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak yağıştan kaynaklanan sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da çadırkentler başta olmak üzere ilçe ve köylerde çok fazla vatandaşın mağdur olduğunu belirtti.

Çadırkentlerde kalan depremzedelerin tahliye edilmesi gerektiğini belirten Tutdere, "Çadırda yaşayan vatandaşlarımızın özel eşyaları, battaniyeleri, yatakların hepsi ıslanmış durumda ve insanlar dizlerine kadar çamurun içerisinde" dedi.

Tutdere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Adıyaman, soğuk bir geceye yeniden hazırlanıyor'

“Tut'da bir konteyner sele kapıldı. İçerisinde 4 vatandaşımız var. İkisinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kalan, 1,5 yaşındaki bebek ve annenin de arama çalışmaları devam ediyor. Hem Adıyaman'da hem Tut'da hem de diğer bütün bölgelerde çadırların büyük bir çoğunluğu su almış durumda. Sabahleyin Koru çadırkentinde, 9 nolu çadırkentte yapmış olduğumuz incelemelerde, çadırlarının büyük bir kısmının yağmurdan etkilendiği, bazılarının yağmur nedeniyle çöktüğünü gördük.

Çadırda yaşayan vatandaşlarımızın özel eşyaları, battaniyeleri, yatakların hepsi ıslanmış durumda ve insanlar dizlerine kadar çamurun içerisinde. Biz, bu insanların buradan tahliye edilmesini talep ettik ve ilgili vali ile de koordinatör kaymakamla da görüştük. Yağış şu anda devam ediyor ve geceyi zor şartlarda geçirdiler. Adıyaman, soğuk bir geceye yeniden hazırlanıyor ve bu süreçte yurttaşlarımızın bu çadırlardan alınarak uygun yerlere yerleştirilmesi lazım.”

'Bu insanları bir an evvel tahliye edin, gerekli tedbirleri alın'

Tutdere, “Depremin vurduğu kenti bu sefer de yağmur ve sel vurdu. Yaralar çok fazla. Mağduriyet çok fazla. Çocuklar, kadınlar üşüyor. Dizine kadar çamurun içinde olan ve çadırda bekleyen yurttaşlarımız var. Bütün kurumlara sizin aracınızla çağrı yapıyoruz. Bu tabloyu değiştirin. Bu insanları bir an evvel buralardan tahliye edin, gerekli tedbirleri alın” diye konuştu. (ANKA)