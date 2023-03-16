Deprem bölgesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kentteki can kaybı 14'e çıktı. Adıyaman'daki sel nedeniyle kaldıkları konteynerin sürüklenmesi sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. İki kentte kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarıysa sürüyor.

Şanlıurfa Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada selin ikinci gününde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 olduğu, kayıp sayısının ise 2 olduğu belirtildi.

Valilik sel nedeniyle 2000'e yakın ev ve iş yerinde hasar tespit çalışmaları yapıldığını aktardı.