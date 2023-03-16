Adıyaman'da selde kaybolan hemşire ve 1,5 yaşındaki kızını arama çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde yıkılan evlerinin bahçesindeki konteynerin sele kapılması sonucu kaybolan iki kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda kayıp olduğu belirtilen anne Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, gece boyu devam eden çalışmalarda geniş bir alanda dere içi ve yatağında sondaj ve balçık kaldırma çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Özkan, "İlk ihbardan bu yana yaklaşık 500 kişilik arama kurtarma ekibi ve 150'ye yakın iş makinesi, bir o kadar da destek personeliyle sahadayız, inşallah kısa sürede netice alırız, inşallah sağ olarak buluruz" dedi.

Sağanağın aralıklarla etkisini sürdürdüğü bölgede DSİ ve belediyenin iş makineleri, arama kurtarma çalışmasının yanı sıra ilçe merkezindeki sokaklara sürüklenen kaya ve balçığın temizlenmesi ve dere yatağının genişletilmesine de çalışıyor.

Deprem nedeniyle konteynerde barınıyorlardı

Öte yandan kızıyla birlikte aranan Fatma Tekdal'ın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı ve iki aylık hamile olduğu, Adıyaman merkezindeki evlerinin depremde yıkılması sonrası konteyner alarak ilçede kendilerine ait bahçelerine yerleştirdikleri, dün cesetlerine ulaşılan annesi Selma Sarıkaya ve kız kardeşi Emine Sarıkaya ile burada geçici olarak barınmaya çalıştıkları belirtildi.

Konteynerin selle sürüklenme anları ise ilçede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde arazide kurulu 2 konteynerden birinin sele kapıldığı anlar yer alıyor.

Tut ilçesinde dün yaşanan selde konteynerin sele kapılması sonrası 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp ihbarı yapılan 2 kişi için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.