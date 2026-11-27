Gecikmiş bir pastırma yazının son günlerini ucundan yakalayıp, bir pazar günü öğleden sonra Heybeliada'da buluştuk Taner Abi'yle. On bir yıldır adada yaşıyor. Evinde kayıt stüdyosunu kurmuş, bazen bir ay boyunca İstanbul'a inmediği oluyormuş. Söyleşimize adadaki makam aracıyla, elektrikli bisikletiyle geldi.

Heybeliada sahilinde, güneşin ve çaylarımızın eşliğinde, altmış yılı aşan bir müzik serüvenini konuşmak üzere masaya oturduk. Sohbetimiz, Türkiye'nin kültürel ve siyasal tarihinin pek çok durağına uğradı.

1960’lar: 'Yakında Haliç’in öbür yakasına geçerler'

16 Ekim 1967, Cumhuriyet gazetesi, Hafif Batı Müziği köşesi

16 Ekim 1967 tarihli Cumhuriyet'in altıncı sayfasında, Okan Dinçer Kontrastları dans orkestrasının fotoğrafı var. Fotoğraftaki gençlerden biri sizsiniz. Henüz on dokuz yaşındasınız, ama beş yıldır profesyonel müzik yapıyorsunuz. Yener Süsoy’un haberinde sevdiğiniz şeyler arasında barok müzik, barış ve çiçekler, nefret ettikleriniz arasında ise savaş ve sömürgecilik sayılıyor. Nasıl başlamıştı bu hikâye?

1964'te Şehzadebaşı Kulüp Sineması'nda Volkanlar adlı şov orkestrasıyla başladım. On dört yaşındaydım. Her gün beş defa, filmlerden önce müzik yapıyorduk. Beatles yeni çıkmıştı. Onların parçalarını, rock'n'roll, Marc Aryan, Peppino Di Capri şarkılarını, o dönemde moda olan türkü düzenlemelerini çalıyorduk.

Henüz basgitar Türkiye'de yaygınlaşmamıştı. Elektro gitar vardı ama ben kontrbas çalıyordum. Cumartesi geceleri sinemada suareler düzenleniyordu. Orhan Boran, Erkan Yolaç, Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası, Ayla Dikmen gibi isimler çıkıyordu. Onlar için sinemaya kontrbas, kuyruklu piyano ve davul almışlardı. Biz de gündüzleri bu enstrümanları kullanıyorduk. Sihirbaz Mandrake çıkardı, ona çalardık. Akrobatlar, İtalyan akordeoncular gelirdi. Bir sirk gibiydi orası.

Vefa Lisesi'nden iki yıl üst üste sınıfta kaldığım için belge almıştım, ama sinemada çalışıyordum. Esas okulum orasıydı. Bölgede Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Üniversitesi vardı. O zaman cumartesi günleri yarım gün okul olurdu. Cumartesi sabahı saat on bir matinesinde okulu kıran bütün gençler oradaydı. On üç ile yirmi yaş arasındaki gençler sinemayı doldururdu. Birçoğunu okuldan tanıyorduk zaten. Ben kontrbası elime aldığımda “Taner, çevir! Taner, çevir!” diye bağırırlardı. Ben de kontrbası çevirirdim. Böyle bir gençlik partisi gibi oluyordu. Düşünün, 1964-65 yılları... İki üç yıl sürdü bu. Hepimiz orada piştik.

İstanbul’un farklı semtlerinden Şehzadebaşı’na gelen genç müzisyenlerle tanışıyorduk. Siyah Örümcekler, Siyah Gölgeler, Meteorlar... Meteorlar’dan Aziz Azmet Selimiye'li, Murat Ses Bağlarbaşı’ndan. Onlar geldi çaldı, tanıştık ve çok iyi arkadaş olduk. Sonraki yıllarda Türkiye'nin rock müziğinde yer alacak pek çok insanla arkadaşlığımız o günlerde başladı. Aziz ve Murat ile daha sonra Moğollar’ın ilk döneminde birlikte müzik yaptık.

Peki, o genç Taner'in geleceğe ilişkin nasıl hayalleri vardı?

Hiçbir gelecek düşünmüyorduk. Anı yaşıyorduk, eğleniyorduk, öğreniyorduk. İlk gençlik yıllarının heyecanı vardı. Oraya koş, burada çal... Fatih'te ev partileri olurdu. Annesi babası tatile giden bir arkadaşın evinde toplanırdık. Fatih o zaman İslamcıların henüz bu kadar yaygınlaşmadığı bir bölgeydi, çok güzel yıllardı.

Babam beni çok destekliyordu. Mensucat fabrikasında çırak olarak işe başlamış, ustabaşı olmuş bir işçiydi. Bir gün sinemaya gelmiş, sahibine bizi sormuş. Adam da “Çok iyiler, öğreniyorlar, kendilerini geliştirdiler. Yakında Haliç'in öbür yakasına geçerler” demiş.

Hiç unutmam o sözü. Demek ki öyle bir durum vardı. Haliç'in öbür yakası, Beyoğlu, Şişli... Bir sınıf farkı vardı. Fatih, yeni oluşmaya başlayan Sağmalcılar, Zeytinburnu gecekondu mahalleleri... Biz de müzik yaparak o sınıfsal sınırı aşacak, öbür tarafa geçecektik. Sonuçta öyle de oldu.

Okan Dinçer’in orkestrası aslında bir dans müziği orkestrasıydı. Şişli’deki Batı Kulüp'te çalışıyorduk. Kulübün sahibi İngiltere'ye gitmiş, Beatles'ı, Rolling Stones'u, yeni müzik akımlarını görmüş. Böyle bir orkestrayı finanse etmek istemiş. Zafer Dilek ve İzzet Bici beni önermişler. Basçı arıyorlarmış. Böyle girdim gruba. Her gece on birden sabah dörde kadar çalıyorduk. Okan Hammond org çalıyor, Otis Redding, James Brown gibi sanatçıların şarkılarını söylüyordu. Zafer ve İzzet de Beatles ve dönemin beat gruplarının şarkılarını seslendiriyordu. Çok iyi bir repertuarımız vardı.

1970’ler: 'Komünistler geldi, camiyi yakacaklar'

9 Aralık 1970, Hey dergisi

Moğollar’ın ilk dönemiyle ilgili çok sayıda söyleşiniz var hem gazete arşivlerinde hem de muhtelif web sitelerinde. Aynı soruları size tekrar sormak istemediğim için, müsaadenizle Cem Karaca ve Dervişan dönemine geçmek istiyorum. Bu dönem, müziğin politikleşmesi açısından da önemli. Siz nasıl hatırlıyorsunuz?

Cem Karaca'yla önce Moğollar döneminde çalıştık. Aslında ilginç bir şekilde oldu. Biz Ersen'le çalışıyorduk, Cem de Kardaşlar'la. Cem'le Cahit bir gün karşılaşıyorlar. Birbirlerine “Sen çok iyisin, sizin grup çok iyi” diyorlar. Sonra da solistleri değiştirmeye karar veriyorlar. Ersen Kardaşlar'a gidiyor, Cem bize geliyor.

Daha sonra Dervişan'da birlikte çalıştık. O dönem politik tartışmaların çok yoğun olduğu yıllardı. Kitaplar okunuyor, sürekli konuşuluyordu. İGD'li gençler geliyordu, Maocular geliyordu, başka siyasi çevrelerden insanlar geliyordu.

Ben Cem'e soruyordum, “Bir Maocularla, bir komünist partili gençlerle görüşüyorsun, bu nasıl iş?” diye. “Biz katalizörüz” diyordu. CHP gençlik kollarına da konser veriyorduk, farklı sol gruplara da. Cem çok okuyan, bilgili bir insandı. Ben de çok okuyordum. Aramızda bu konularda güçlü bir iletişim vardı.

Yoksulluk Kader Olamaz albümü o dönemin ürünüdür. Can Yücel’in şiirinden bestelediğim İşçi Marşı da (“Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel”) o albümde yer alır. Bence hem progresif rock açısından hem de politik içeriği bakımından çok önemli bir albümdür, bir kilometre taşıdır.

1975 sonlarında Urfa'da konser verecektik. “Komünistler geldi, camiyi yakacaklar” diye propaganda yapmışlar. Sokakta saldırıya uğradık, karakola sığındık. Konseri yapıp yapmamayı tartıştık, sonunda yapmaya karar verdik. Halk polis kordonu altında içeri girdi. Konser çok güzel geçti. Ama konser sırasında sinemanın duvarına ateş açıldığını biliyorum.

Konserden sonra Cem, bize yönelik yeni bir saldırı hazırlığı olduğu haberini aldığını söyledi. İki gün sonra konseri düzenleyen CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın öldürüldüğü haberini aldık. Bilecik'te başka olaylar yaşadık. Her tarafta saldırılar, tehditler, çok sert bir dönemdi.

Bir gün Fatih'te annemi ziyarete giderken sokakta silahlı bir çatışmanın ortasında kaldım. O anda aklıma geldi: Sekiz yıldır askere gitmiyordum. “En güvenli yer askerlik” dedim, doğrudan askerlik şubesine gittim. İki gün sonra Silvan'daydım. On sekiz ay jandarma bandosunda tenor saksafon çaldım. Orada da ilginç şeyler yaşadık. Bir bölüğün komutanı sol eğilimliydi, başka bir bölüğünki ülkücü. Onlar ülkücü marşlar söyleyerek eğitime gidiyordu, biz devrimci marşlar söyleyerek. Aynı kışlada böyle bir durum vardı.

1980’ler: Frankfurt’ta işgal evlerinde müzik

Askerlikten sonra Almanya yılları başlıyor. Frankfurt'ta nasıl bir hayatın içine girdiniz?

Haziran 1979'da bir grup kurup Almanya'ya gittik, Frankfurt'a yerleştik. Hakkımda arama kararı yoktu, ama oradaki hayat başladı ve on yıl kadar kaldım.

İlk zamanlarda işgal evlerinde yaşadık. Frankfurt'ta 1968 hareketinden kalma, Niedenau 51 adlı efsanevi bir işgal evi vardı. Solcular, hippiler, punklar, farklı gruplar bir aradaydı. Bize de en üst katta bir yer verdiler. Temizledik, enstrümanlarımızı kurduk, provalar yapmaya başladık. Orası bir komün gibiydi. Bazen öğrenciler geliyordu, işgal evinin nasıl işlediğini öğrenmek istiyorlardı. Biz de onlara müzik yapıyorduk.

Frankfurt, Niedenau 51, İşgal evinin Şubat 2012’deki hâli

Frankfurt Havalimanı'nın genişletilmesi için ormanların kesilmesine karşı büyük protestolar vardı. Berlin'den, başka şehirlerden insanlar geliyordu. Biz de bu hareketlerin içindeydik. Bir keresinde işgal edilen büyük bir fabrika alanına çağırdılar. Bir tırın üzerinde çalmaya başladık. Akşam olduğunda alan on binlerce insanla dolmuştu. Antinükleer hareketin de içindeydik. Sonra belediye işgal evini boşaltmak istedi. Evin bir komitesi vardı, pazarlıklar yapıldı. Biz müzisyen olduğumuzu, kayıt yapmak istediğimizi söyledik. Frankfurt'un kenar mahallelerinden birinde bize çok ucuz kirayla iki daire ve bahçe içinde stüdyo olarak kullanabileceğimiz bir yer verdiler.

Bir süre parasız kaldım, kiralık işçi firmalarında çalıştım. Depolarda, prefabrik yapı işlerinde, çelik fabrikasında, kazan temizliğinde, her şeyi yaptım. En büyük avantajı bir hafta çalışıp, aldığım parayla iki ay yaşayabiliyordum. Sonra yeniden çalışıyordum. Çernobil'i, Berlin Duvarı'nın yıkılmasını orada yaşadım. Sonra artık Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Cahit'le buluştuk, Fuat Güner ve Turgut Berkes’in ortak olduğu F.T. Stüdyosu'nda tonmeisterlik yaptım. Ardından Moğollar'ı yeniden kurduk.

1990’lar: 'Rock müzik her toplumun kendi ana dilinde yapılabilir'

24 Ocak 1993, Cumhuriyet Dergi, Fotoğraf: İbrahim Günel



1993’te Kaan Ertem’in Leman dergisinde başlattığı kampanya sonucunda Moğollar tekrar bir araya geldiğinde, Türkçe rock yapılıp yapılamayacağı da tartışılıyordu. Siz bu tartışmanın önemli isimlerindendiniz.

Almanya'dan döndüğümde bu konuda çok düşünüyordum. Orada Alman grupların kendi dillerinde rock yapmaya başladıklarını görmüştüm.

Rock müzik her toplumun kendi dilinde yapılabilir. Türkiye'de o zaman İngilizce rock yapmak gerektiğini düşünen çok insan vardı. Biz Türkçe rock yapılabileceğini savunuyorduk. Lazca yapılabilir, Kürtçe yapılabilir. Her toplum kendi ana dilinde rock müzik yapabilir.

1993'te Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına karşı toplantılar yapılıyordu. Bir gün Mimarlar Odası'ndaki toplantıya katıldım. Almanya'daki deneyimlerimden dolayı konuya çok ilgiliydim. Bir anda kalkıp “Atom santralına karşı bir Türkçe rock festivali yapalım” dedim. Sonra düşündüm, nasıl yapacağız bunu?

Önce Ortaköy'de bir etkinlik yaptık, sonra Ankara'da üç gün süren bir festival düzenledik. Dönemin genç grupları, Kesmeşeker, Kargo, Mavi Sakal ve başka müzisyenler katıldı. Tarkan'ın da destek verdiği bir konserle organizasyon için kaynak yaratıldı. Çok zorlandık. Bir ara ses sisteminin parasını seyircilerden toplayarak ödedik. Bu, Almanya'da yaşadıklarımın Türkiye'deki ilk somut karşılığıydı. Türkçe rock'ın yaygınlaşmasını da bilinçli olarak hedefliyordum.

Ekim 1993, Atom Santralına Karşı Türkçe Rock Festivali'nin afişi

Hür FM'de Güven Erkin Erkal'ın programında kendi dilinde rock yapmanın önemini anlatıyordum. Keşke Lazca da olsa, Kürtçe de olsa diyordum. Bir dinleyici telefon etti. “Biz Kazım Koyuncu'yla bir grup kurduk, Lazca rock yapıyoruz. Adımız Zuğaşi Berepe” dedi. Çok sevindim, o çıkışa tanıklık etmiş oldum. O yüzden hep anlatırım bu hikâyeyi.

Moğollar'ın yeniden kuruluşuna dönersek, grubun ikinci dönemi ilk döneminden çok daha uzun sürdü.

Yaşlanma, tecrübe, daha mantıklı davranmak... Bunların hepsi etkili. Ama ben Moğollar'a artık şöyle bakıyorum: Moğollar beni aşmış bir şey. Ona kişi olarak bakamam, saygıyla yaklaşmam lazım. Cahit de böyle düşünüyor. Engin de böyle bakıyordu, ne yazık ki erken kaybettik. Moğollar'ı sürdürmek gerekiyor. Elimiz ayağımız tuttuğu sürece devam edeceğiz.

1993'te yeniden bir araya geldiğinizde politik ve müzikal açıdan nasıl bir yol izlemeyi düşünüyordunuz?

Cem Karaca döneminden gelen politik bir birikim vardı. Hem politik hem müzikal hem sanatsal olabilecek şeyler üzerine çok konuşmuş, çok araştırmıştık. Moğollar yeniden bir araya geldiğinde de bu konuda kararlıydık. Ben daha çok çevre hareketlerine, hippie sola yakın bir yerdeydim.

Cahit, Sivas Katliamı'ndan etkilenerek Issızlığın Ortasında'yı yaptı. Ben siyanürlü altın meselesiyle ilgili Mansur Balcı'nın şiirinden Ölüler Altın Takar mı?'yı yaptım. Nâzım Hikmet besteleri de girdi repertuara. Cahit'in enstrümantal parçaları, film müzikleri, ilk dönem çalışmaları, hepsi bir araya geldi. Bir canlı müze gibi olduk ama sürüyor.

2000’ler: 'Barışarock'ın markalaşmasını istemedik'

Irak'ın işgaline ve büyük şirketlerin sponsorluğundaki rock festivallerine karşı ortaya çıkan Barışarock girişiminde önemli rol üstlendiniz. Frankfurt'taki deneyimlerinizin devamı mıydı?

Elbette. Ama o deneyimlerin ilk karşılığı 1993'teki antinükleer festivaldi. Barışarock daha sonra geldi.

Barışarock'u altı yıl yaptık, 2003'ten 2008'e kadar. Sonra kendimiz bitirdik. Çünkü markalaşmaya başlamıştı. Bizim esas amacımız markalaşmamasıydı. Sponsor olmasın, para kullanılmasın, insanlar gönüllü olarak bir araya gelsin istiyorduk.

Orada çok şey öğrendik. Toplantılar herkese açıktı. Birisi fikir önerdiğinde, “Güzel, peki nasıl yapacaksın?” diyorduk. İnsanları ikna etsin, bir ekip kursun, gerçekleştirsin. Hayatın içinden böyle somut şeyleri yaşayınca nasıl olur, nasıl olmaz, anlıyorsun.

26–27 Ağustos 2006, Barışarock Karşı Festival afişi

Lenin'in hikâyesi müthiş: Kaç defa yenilmiş, kaç defa düşmüş, yeniden devam etmiş'

Bugün savaşların, toplumsal gerilimlerin arttığı bir dönemdeyiz. Yeniden Barışarock gibi bir hareket ortaya çıkabilir mi?

Şunu anladık ki “Haydi bir şey yapalım” deyince olmuyor. Toplumsal bir hareket gelişiyor, sen de kendini onun içinde buluyorsun. Bir gün başka bir şey olur, kendimizi onun içinde buluruz diye düşündük. Hakikaten öyle oldu. Arkasından Gezi geldi. Gezi'deki birçok genç insan bizim Barışarock'la yetişmişti.

Ama bunun için hazırlıklı olmak, mücadelenin içinde yer almak da gerekiyor.

Bunu doğru planlayanlar, yapanlar mücadelenin içinde. Lenin'in hikâyesi müthiş. Deli gibi mücadele etmiş, kaç defa yenilmiş, kaç defa düşmüş, yeniden devam etmiş.

Türkiye'de de böyle insanlar var elbette. Ama her şey “Haydi” deyince olmuyor. Onun bir zamanı var. Beklemek gerekiyor, hazır olmak gerekiyor. Ben her zaman hazırım.

Barışarock'ta mesela altı yıl gönüllü olarak çalıştım. Hiç kimseden bir üstünlüğüm yoktu. Bildiğim konu neydi? Sahne, ses sistemi, programın sıralanması. Gerektiğinde sunuculuk yapmak, gerektiğinde gidip arkadaki kavgayı yatıştırmak. Herkes kendi yapabileceği şeyi yapıyordu. Toplantılar üç ay önceden başlıyordu, herkese açıktı.

Kendi müziğinin ve İstanbul’un kayıp şarkılarının izinde

Son on yılda solo çalışmalarınıza ağırlık verdiniz. 2021’de ilk solo albümünüz Alarm'ı yaklaşık otuz yıl sonra yeniden kaydettiniz. Elektrik Gramofon, Psycho Ana, Asrî Sadâ gibi albümlerde geçmişin unutulmuş müziklerini ve hikâyelerini yeniden ele alıyorsunuz. Bu ilgi nereden geliyor?

Biraz çocukluğumdan, babamdan geliyor. Babam genç yaşta yetim kalmış. Bahariye Mensucat Fabrikası'nda çırak olarak başlamış, yıllarca çalışmış. Dört çocuk büyütmüş. Müthiş bir insandı. Okuldan belge aldığımda, müzisyen olacağım dediğimde gidip bana gitar almıştı. Babam gençliğinde İstanbul'da bir işçiyken hafta sonları takım elbisesini, fötr şapkasını giyip dansinglere gidermiş. Big band'lerin çaldığı yerlerde bira içip Charleston yaparmış, operetlere gidermiş.

Ben evde Beatles, Rolling Stones çalarken, “Oğlum, biraz da şu eski şarkıları çalsana” derdi. Ben de “Baba, onlar çok eski şarkılar” derdim. Yıllar sonra aklıma geldi. Ayşe operetinin bir radyo kaydını buldum, oradan şarkıları çıkardım. Cumhuriyet dönemindeki Batılılaşmanın ilk örnekleri. O şarkıları yapan, söyleyen, çalan insanlar bu şehrin insanlarıydı, ama çoktan unutmuşuz. Gökhan Akçura'nın çalışmaları da çok yardımcı oldu. Serisinin adını Ivır Zıvır Tarihi koymuş. Resmî tarih yerine hayatın tarihini anlatıyor.

Bir sahafta çocuk tekerlemeleri kitabı buldum. Bunlardan şarkılar yapayım derken Reşad Ekrem Koçu'nun anlattığı garip tarihî vak’alar, eski filmler, başka hikâyeler de girdi işin içine.

Gökhan Akçura'yla Reha Öztunalı albüm için eski hikâyelerden, ilanlardan oluşan on altı sayfalık bir gazete hazırladılar. Öyle bir albüm oldu Asrî Sadâ.

Psycho Ana ise kayıp türkülerden oluşan, Anadolu progresif rock düzenlemeleri yaptığım bir albümdü.

'Nâzım'ın şiirlerinde ritim zaten yazılı'

Taner Öngür & 43.75 - Nerden Gelip, Nereye Gidiyoruz, Tantana Records, 2022

2022’de yayımlanan “Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz” çalışmanızda Nâzım Hikmet'in şiirini uzun bir progresif rock bestesine dönüştürdünüz. Plağın diğer yüzünde ise Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Zaman Kırıntıları” var. İki tane A yüzü olan bir plak.

Nâzım Hikmet şiirlerini besteleme konusunda da kendimce geliştirdiğim bazı düşünceler, eleştirilerim var. Nâzım'ın şiirlerinin kendine özgü bir ritmi var. Dizeleri yazış biçiminde bile bunu görebiliyorsunuz. Bir cümleyi buradan başlatıyor, öbür cümle biraz öteden başlıyor. Aslında ritmi de yazmış oluyor. Nâzım hayatının son dönemini Sovyetler Birliği'nde, Doğu Avrupa'da geçirmiş. O yıllarda dinlediği müziklerde swing, shuffle gibi ritimler var. Bunların şiirlerine de yansıdığını düşünüyorum.

Mesela Zülfü Livaneli'nin bağlamayla Nâzım Hikmet bestelemesi bana ters geliyor. Çok güzel melodiler var, halka mal olmuş. O konuda bir itirazım yok. Ama teknik olarak oradaki ritmi tam yakalayamadığını düşünüyorum. Bu, kendimce üzerinde çalıştığım bir alan.

“Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz” şiiri üzerinde çok uzun yıllar çalıştım. Farklı tempoları, bölümleri var ama müzikal olarak bir bütün. Progresif bir parça yapmak istedim, şiir de buna müsaitti. Nükleer tehlikeden çok etkilenmiş Nâzım Hikmet. Hiroşima, Nagazaki onu çok ürkütmüş haklı olarak.

Uğur Dikmen piyano ve org çaldı. Serap Yağız vokallerde yer aldı. Çok severim o çalışmayı. Canlı çalmayı da çok istiyorum ama zor bir eser.

Nâzım'la Tanpınar oldukça farklı dünyaların şairleri, ama aynı dönemde yaşamışlar. Nâzım çok mücadeleci, enerjik bir insan. Tanpınar ise rahatına düşkün ama çok fantastik bir adam. Yunan mitolojisini, edebiyatı çok iyi biliyor. Benim de iki tarafım var. Frank Zappa'nın toplumsal eleştirilerini, müziğini çok seviyorum. Ama George Harrison'ın mistik tarafını da çok beğeniyorum.

Tanpınar'ın Zaman Kırıntıları şiiri bence Türkçede yazılmış en fantastik şiirlerden biri. Ölüm, hayat, aşk, coşku, doğa, hepsi var içinde.

Şimdi yine bir albüm hazırladım. Bir yüzü Nâzım Hikmet şarkıları, bir yüzü Tanpınar şarkıları. Bu albümün devamı gibi olacak. Parçaları teslim ettim. Plak basmak çok masraflı bir iş haline geldi. Bakalım.

'O gün hâlâ gelmedi. Hepimiz bekliyoruz. Devrimden sonraki gün'

4 Aralık'ta Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde “Son Otobüs – Nâzım Hikmet Şarkıları” konserini vereceksiniz. Nâzım'ın farklı dönemlerinden şiirleri seslendireceksiniz. Konserde nasıl bir repertuar olacak?

Daha çok son dönem şiirleri var ama ilk dönemlerden de eklediklerim oldu. Bütün repertuarı tek gitarla seslendirecek şekilde hazırlıyorum. Her gün baştan sona çalışıyorum. Benim için de çok güzel bir çalışma oldu.

Mesela Kerem Gibi'yi ekledim. Cem Karaca'nın yorumunda şiirin bazı bölümleri kullanılmamıştı. Ben o bölümleri de alarak tek gitarla söylenebilecek bir düzenleme yaptım.

Konserde seslendireceğim bestelerin büyük bir kısmı daha önce yayımlanmadı. Bulutlar Adam Öldürmesin var. Moğollar'la da yapmıştık ama burada çok farklı bir düzenleme olacak. Açların Gözbebekleri’ni biraz reggae tarzında düzenledim. Güneşi İçenlerin Türküsü var, daha önce Serap'la birlikte yapmıştık. Yılbaşı var, çok hüzünlü bir şiir. İstanbul'daki eşine, çocuğuna duyduğu hasreti anlatıyor. Onu caz baladı gibi yaptım.

Bir de uzun zamandır çok sevdiğim, bestelemek istediğim bir şiir vardı. Belki Ben... Bir türlü yapamıyordum. Son kavgadan kalan ihtiyarlara bayram akşamlarında keman çalmaktan söz ediyor Nâzım. Ben onu gitar olarak değiştirdim. Şiirin sonunda geleceğe yönelik bir umut var. Yeni insanlar, yeni şarkılar...

O gün hâlâ gelmedi. Hepimiz bekliyoruz. Devrimden sonraki gün.

1967 yılında Cumhuriyet gazetesine barok müziği, barışı ve çiçekleri sevdiğini, savaştan ve sömürgecilikten nefret ettiğini söyleyen genç müzisyen, yaklaşık altmış yıl sonra Heybeliada'daki evinde Nâzım Hikmet'in şiirlerini besteliyor.

Şehzadebaşı'nda başlayan yolculuğun bir sonraki durağı, 4 Aralık Cuma akşamı Nâzım Hikmet Kültür Merkezi.

Bakalım Nâzım'ın şiirlerinde saklı olan ritimleri Taner Abi'nin gitarından nasıl duyacağız?

Taner Öngür – Son Otobüs: Nâzım Hikmet Şarkıları

Tarih: 4 Aralık 2026, Cuma, 20:30

Yer: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Ruhi Su Salonu, Kadıköy

Konser bilgileri ve biletler:

https://www.nhkm.org.tr/etkinlikler/konser-taner-ongur-son-otobus-nazim-hikmet-sarkilari/

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