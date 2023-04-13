Şehir hatları vapurunda şiir buluşması

Şiir dergisi bildik bir tanım. Peki ya, şiir gazetesi?

Çıngıraklı Sokak, ülkedeki tek şiir gazetesi. İlk sayısı ocak ayında çıktı. Şiir dünyasından güncel haberler veren gazete ayda bir kez yayımlanıyor. Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Köz, 2011-2019 yılları arasında Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) başkanlığını yapmış bir şair. Şiir dergisi yerine şiir gazetesi çıkarma tercihini şöyle anlatıyor:

“Çok fazla dergi çıkardım. Şimdi bir de gazete deniyoruz. Sokakta işler yapıyoruz, okurun ayağına gidiyoruz. Şiir ırmağını halka taşımak için sokakta olmak gerekiyor. Buna en uygun araç da gazeteydi. Hem politik, hem poetik bir şey yapmak istedik. Amacımız, şiire ilişkin bellek oluşturmak, şiirin toplumsallığını yaygınlaştırmak.”

Yolculara şiir okuyacaklar

Özellikle gençlerin şiire yönelik ilgilerine vurgu yapan Köz, onlara çekici gelecek değişik etkinlikler planlıyor. Bunlardan biri, 16 Nisan Pazar günü saat 14.45 seferinde Kadıköy-Beşiktaş şehir hatları vapurunda gerçekleşecek. Etkinlikte, şairler ve şiir gazetesi okurları yolculara şiir okuyacaklar. Çıngıraklı Sokak Şiir Gazetesi’ni tanıtıp, dağıtımını yapacaklar.

Mustafa Köz 2019’da kurulan Türkiye Yazarlar Sendikası Üyeleriyle Dayanışma Derneği’nin (TYS DAYDER) başkanlığını da yürütmekte. Kendisine derneğin kuruluşu ve bugünkü durumunu da sorduk:

“Türkiye Yazarlar Sendikası yönetiminde epeydir yeni bir oluşum olsun diye konuşuyorduk. Sendika, 1974 yılından bu yana etkin bir kurum. Ancak, ekonomik sorunları bir türlü çözemedik. Kalıcı bir yerimiz, odamız, genel merkezimiz yok. Bir dernek olursa ekonomik işleri biraz daha iyi yapar, yazarlara daha çok açılabilir ve zor durumda olan yazarların yanında oluruz diye ikinci bir kuruluşa gerek duyduk.

Bunun yanında, Aziz Nesin döneminden bu yana aslında bütün ülkede sendikal yasa ve kurallar ile ilgili sorunlarımız var. İşverenimiz yok, toplu sözleşme yapamıyoruz, grev hakkımız bulunmuyor. Yazarlar bir yere bağlı değiller çoğunlukla. Sendika statüsüne uymayınca sürekli kapatma davalarıyla uğraşıyoruz. Böyle olunca da başka bir kuruluş olsun, hem ekonomik işlere baksın, hem de yazarların yanında olsun diye düşünerek dayanışma derneğini kurduk.”

Derneğin kurulmasından kısa bir süre sonra pandemi sürecinin başladığını belirten Köz, “Bu dönemde maalesef fazla bir şey yapamadık. Şimdi derneği ayakta tutabilmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Onlardan biri, 23 Mart’ta gerçekleşen Cuma Boynukara’nın Ölüm Uykudaydı oyunuydu. Öncesinde 'Bir Şiirdir Sennur Sezer' adlı oyunu, Tiyatro Simurg sahneye taşımıştı. Elimizde 63 ressama ait bağış tablolar var. Onların satışından maddi gelir elde etme çabamızla derneği yaşatmaya uğraşıyoruz” diyor.

Grup Yorum güncelliği

Derneğin desteklediği Cuma Boynukara’nın yazarı, Onurcan Çelebe’nin yönetmeni olduğu, Tiyatro İmge oyuncularından Ahmet Uçar’ın tek kişilik oyunu Ölüm Uykudaydı 14 Nisan’da Kadıköy Eylül Sahnesi’nde tekrar izleyici ile buluşacak. Ölüm oruçlarını konu alan yapıt, daha önce defalarca sahnelenmiş olup, birçok davaya da konu olmuştu. Oyunun, son dönemde Grup Yorum müzisyenlerinden Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in ölüm orucunda yaşamlarını kaybetmeleri nedeniyle yeniden güncellik kazandığı söylenebilir.