'Şehir hastanesinde asistan hekimlere 130 saatin üzerinde nöbet tutturuluyor'

Ankara'nın Çankaya ilçesinde nöbetten çıktıktan sonra evine giderken meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren asistan hekim Rümeysa Berin Şen, memleketi Zonguldak'ta bugün toprağa verildi. Şen'ın cezaevinde bulunan babası Prof. Dr. Murat Şen, kızının cenazesine katılmak üzere jandarma eşliğinde izinli olarak getirildi.

Öte yandan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi asistan hekimlerin tükenmekte olduğunu uyarısında bulundu.

SES Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada Ankara genelinde yataklı tedavi kurumlarında 15 bini aşkın hekimin yüzde 44’ünün asistan hekimlerden oluştuğu, ayaktan başvuru ve yatan hasta yoğunluğundan kaynaklı asistan hekimlerin yükünün her geçen gün arttığı belirtildi.

Asistan hekimlerin uzun mesai saatlerine maruz bırakılarak artan talebin karşılanmaya çalışıldığına dikkat çeken SES Ankara Şube tarafından yapılan açıklamada, asistan hekimlerin çalışma şartlarına ilişkin sorunların pandemiyle birlikte katlanarak arttığına dikkat çekildi.

Asistan hekimlerin ucuz iş gücü olarak görüldüğünü, yeteri kadar dinlenemediklerini ve mali haklarının zamanında ödenmediğini, yoksullukla karşı karşıya bırakıldıklarını dile getiren SES Ankara Şube'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

130 saatin üzerinde nöbet

"İlimizdeki şehir hastanesi ise asistan hekimlerin çalışma şartları anlamında daha fazla sorunların görüldüğü merkez haline gelmiştir. Şehir hastaneleri, ilimizdeki toplam asistan hekimlerin %22’sinin çalışma alanıdır. Şehir hastanelerinde pandemi dönemi ile birlikte asistan hekimler kendi klinikleri dışında da nöbet tutmaya zorlanmış, bir asistan hekim gün içinde farklı kliniklere hizmet verilmesi dayatılmıştır. ŞH ilimizdeki yataklı tedavi kurumlarındaki başvuru ağırlığı %12 olmasına rağmen, ŞH KÖO olması nedeniyle çalışanlar üzerinde daha fazla ekonomik baskı oluşturmaktadır. Yoksulluk sınırının altında ücret alan asistan hekimlerin 130 saatin üzerinde nöbet ücretleri ödenmemesi fırsat olarak görülerek ŞH’de görevli asistan hekimlere 130 saatin üzerinde nöbet tutturulmaktadır."

Asistan hekimlerin sorunlarının giderilmesi çağrısında bulunan sendika asistan hekimlerin taleplerinin bir an önce karşılanmasını istedi.

Açıklamada "Asistan hekimler ucuz insan gücü değildir. Asistan hekimler nitelikli eğitim hakkına sahiptir" denildi.