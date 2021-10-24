Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarparak yaşamını yitirdi.
Patronların Ensesindeyiz (PE) Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı, Rümeysa Berin Şen'in nöbet çıkışı yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Asistan hekimleri çalışma şartları öldürüyor" dedi.
Açıklama şöyle:
"Yoğun nöbetler, mobbing, şiddet gibi sebeplerle gerçekleşen ölümlere bir yenisi eklendi. Ankara Şehir Hastanesi’nde Kadın Doğum asistanı olarak çalışan Dr. Rümeysa Berin Şen nöbet çıkışı direksiyon başında uyuyakaldığı için hayatını kaybetti. Hata Rümeysa’da değil, ona günaşırı ve 36 saati bulan nöbetler tutturanlarda. Hata tek bir doktorun kaldıramayacağı kadar çok hasta takip etmesini isteyip çalışma saatlerini zehir edenlerde. Hata nöbet ertesi izin istendiğinde nöbet ücretini düşürerek asistan hekimleri 36 saat nöbet tutmak zorunda bırakanlarda. Hata bu düzenin kendisinde.
Ülkenin her yerinde, aslında eğitim almak amacıyla bulundukları hastanelerde en büyük yükü asistan hekimler çekiyor; kimi yerlerde ayda 10-15 arası değişen sayıda nöbet tutturuluyor, piyasacı sağlık politikaları yüzünden polikliniklerde 5 dakikada bir hasta bakmak zorunda bırakılıyor, kışkırtıcı söylemler yüzünden şiddete uğruyor, yaralanıyor, öldürülüyor.
Yoğun çalışma şartları yüzünden gerçekleşen bu ölüm ne ilk ne de son. İktidarın piyasacı sağlık politikaları değişmediği sürece, popülizm uğruna yapılan kışkırtıcı söylemler devam ettiği sürece, hekimler ucuz işgücü olarak görüldüğü sürece insanları iyileştirmek için bu mesleğe kendini adamış pek çok hayat kararacak, pek çok ışık sönecek.
Biz bu durumun sorumlularını biliyoruz. Bir canımızı daha kaybetmemek için elimizden geleni yapacağımızı ve sorumluların ensesinde olacağımızı ilan ediyoruz. Dr. Rümeysa Berin Şen’in ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz."
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