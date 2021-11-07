Şehir hastanesi şantiyesinde işçiler yemekten zehirlendi

İzmir'de 6 yıl önce temel atılan ve yapımı hâlâ süren Bayraklı Şehir Hastanesi'nde çok sayıda işçinin zehirlendiği öğrenildi.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan DİSK'e bağlı Devrimci Yapı,İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (DEV Yapı-İş), Gama-Türkerler ortaklığı tarafından yapımı devam edilen hastanenin şantiyesinde öğlen ve akşam yemeğinde işçilerin rahatsızlandığını aktardı. Sendika "Kıymadan zehirlenen çok sayıda işçi hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor" diye yazdı.

"İnsanca barınma ve beslenme koşulları istiyoruz" diyen sendika, şu ana kadar 40'ın üzerinde işçinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. 10 işçi ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, şantiyede bulunan bazı işçilerin de gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

İzmir'de Şehir Hastanesi'ne karşı geçtiğimiz günlerde "İzmir Kentinin Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz Platformu" kurulmuş, "Truva Atı'nın kentimize zarar vermesine engel olacağız" açıklaması yapılmıştı.