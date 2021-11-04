İzmir'de Şehir Hastanesi'ne tepki: 'O Truva Atı'na müsaade etmeyeceğiz'

İzmir Bayraklı'da 6 yıl önce temel atılan Şehir Hastanesi'ne karşı kurulan "İzmir Kentinin Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz Platformu", bir basın açıklamasında bulundu.

"Şehir Hastaneleri süreci ile oluşturulan Truva Atı'nın kentimize zarar vermesine engel olacağız" açıklamasını yapan platformun bünyesindeki kurumlar da sırasıyla söz hakkı aldı.

Söz alan kişilerden biri olan Genel Sağlık İş İzmir Şubesi Sekreteri Ali Kemal Akgül şöyle konuştu:

"Kimileri sağlıkta özelleştirme diyor, kimileri kamu özel ortaklığı. Biz sermaye diktatörlüğü ve yağma diyoruz.

Genel Sağlık İş sendikası olarak şehir hastanesi denen o Truva Atı'na sağlık emekçilerinin yem edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

2002 Haziran’ında Dünya Bankası tarihinde ilk kez Türkçe bir metin yayınlıyor. Metinde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Hastane Şirket modelinden bahsediliyor.

Şehir hastanelerinin kimin projesi ve hayali olduğunu görmemiz gerekiyor."

İzmir Kentinin Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz Platformuna katılan kurumlar şöyle: