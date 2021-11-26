Şehir hastanelerinde rant modeli: Atıl süre

Sayıştay raporu, şehir hastanelerindeki bir usulsüzlüğü daha ortaya çıkardı. Rapora göre, kamu özel işbirliği modeli ile inşa edilen hastane projelerinde çok sayıda müşavir firma, daha arsa tahsisi ile ruhsat süreçleri tamamlanmadan ve yüklenicilere yer teslimi yapılmadan yıllar önce işe başlatıldı ve bu firmalara milyonlarca liralık fazla ödeme yapıldı.

Sözleşme süreleri atıl olarak tükendi

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre Sayıştay denetçilerinin Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri’nde yaptığı incelemelerin sonucunda hazırladığı raporda sistem şöyle anlatılıyor:

Müşavir firmalarla yapılan sözleşmelerde “İşe Başlama Tarihi”; “danışmanın idareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise işyerinin danışmana teslim edildiği tarih” olarak tanımlandı. Sözleşme süreleri ise işe başlama tarihinden itibaren başlatıldı.

Müşavir firmalarla imzalanan sözleşmelerde, şehir hastanelerinin yapım sürecine ilişkin yatırım dönemi ve hastanelerin hizmete açılmasından itibaren iki yıl olarak belirlenen işletme dönemi olmak üzere sözleşme süreleri belirlendi. İşyeri teslimi ile birlikte müşavir firmalar, yüklenicilerin arsa tahsis ve ruhsat süreçleri tamamlanmadan ve dolayısıyla yer teslimi yapılmadan işe başlatıldı ve bu da sözleşme sürelerinin bir kısmının tükenmesine sebep oldu. Bu durum, görevli şirket işe başlamadan müşavir firmaların yatırım dönemine ait sözleşme sürelerinin atıl olarak tükenmesine yol açtı.

Süre uzatımı ve fiyat farkı ödemeleri yapıldı

Müşavirlik sözleşmelerinin süresi iş tamamlanmadan bittiği için süre uzatımlarına gidildi ve fiyat farkı ödemeleri yapıldı. Bu nedenle sözleşme imza süreci ile işe başlama tarihleri arasında 28 günden başlayarak bin 471 güne kadar uzayan atıl süreçler doğdu, müşavirlere bin 850 güne kadar uzayan süre uzatımları verilmek zorunda kalındı. Raporda yer alan örneklerden bazıları şöyle: