Seferihisar'da adliye önündeki kadın cinayetinin ardından 'Aileyi değil, kadını koru' eylemi

İzmir Seferihisar Adliyesi’nde dün meydana gelen kadın cinayetini protesto etmek için İzmir Barosu avukatların da katılımıyla Seferihisarlılar adliye binası önünde bir araya geldi.

İki çocuk annesi 23 yaşındaki Neşe Keçkin, boşanmak istediği Alaattin Keçkin tarafından dün boşanma davası öncesinde adliye bahçesinde bıçaklanmış ve kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Bugün Seferihisar Adliyesi’nde İzmir Barosu avukatları ve Seferihisarlılar “aileyi değil, kadını koru” diyerek bir araya geldi.

'İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının acı sonuçları'

Neşe Keçkin’in ailesinin de katıldığı eylemde, İzmir Barosu adına yapılan basın açıklamasında “Her gün kadın cinayetleri artarak devam ederken, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir araç olan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde çıkılmış olmasının sonuçlarını acı bir şekilde tekrar tekrar yaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzacısı olmamızın gerekliliği her gün suratımıza bir tokat gibi çarpmakta. Hem sözleşmeden çıkılması hem de buna ek olarak uygulanan cezasızlık politikaları şiddet uygulayanlara cesaret vermekte” denildi.

Açıklamada ayrıca kadına yönelik şiddeti önlemek üzere 6284 sayılı kanunun etkin bir şekilde uygulanmasını konuşmak yerine, marjinal siyasi partilerle seçim malzemesi olarak pazarlık konusu yaparak kanunların varlığını tartışmaya açanların yaşanan ve yaşanacak her bir olayın sorumlusu, iştirakçisi ve faili olduğu dile getirildi.

'Arabuluculuk kadını şiddetle baş başa bırakmaktır'

Adliye Binası önünde basın açıklaması yapan avukatlar, kadının can güvenliğinden ziyade boşanmayı önlemeyi önemseyen zihniyetle mücadele etmeye ve bu davanın da takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Avukatlar aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin kadınları daha fazla şiddetle baş başa bırakmak anlamına geleceğini dile getirdi. Basın açıklamasının ardından yapılan yürüyüşe çevreden çok sayıda yurttaş da katıldı.