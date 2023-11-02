İzmir'de bir kadın boşanmak istediği erkek tarafından adliyede öldürüldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde adliye binası önünde bir kadın boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

AA'nın haberine göre Seferihisar Adliyesi önünde, 23 yaşındaki N.K ile boşanma aşamasındaki 27 yaşındaki eşi A.K. arasında tartışma çıktı. A.K'nin yanındaki bıçakla saldırdığı N.K, göğsünden yaralandı. Adliye binası içine kaçarak yere yığılan kadın, ambulansla önce Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. N.K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan A.K, gözaltına alındı.

Yılın ilk sekiz ayında en az 271 kadın cinayeti

2018 yılında uygulamaya giren ve şiddete uğrayan kadınların ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi. 2023 itibarıyla KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde 1185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e çıktı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’na göre; bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı. 15 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.