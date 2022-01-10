Sedefnur Çağlar'ın şüpheli şekilde 'düştüğü' evde bulunan polisler açığa alındı

Kocaeli'de üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar 7. kattan şüpheli bir şekilde düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre polis memurları A.A. ve O.Ç. açığa alınırken Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Çağlar’ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru arkadaşları O.Ç.'nin evine gitmiş, iddiaya göre sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı "düşmüştü".

Olayın ardından evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kadın gözaltına alınmıştı.

İfadesinde 'balkondan atladı' dedi

A.A. ifadesinde, Sedefnur Çağlar'la birlikte arkadaşı O.Ç.'nin evine misafirliğe gittiklerini, sabaha karşı 'bilinmeyen bir sebeple' tartışmaya başladıklarını ve tartışma sırasında Çağlar'ın 'balkondan atladığını' iddia etti.

O.Ç. ve E.Ş.'yse ifadelerinde olay sırasında uyuduklarını, bağrışmalara uyandıklarını ve balkondan aşağıya baktıklarında da Sedefnur Çağlar'ı yerde yatarken gördüklerini söyledi.