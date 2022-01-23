Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimin kıdemsiz olduğunu ortaya çıkaran gazeteciye tehdit

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, Sedef Kabaş hakkında tutuklama kararının altında imzası bulunan hakim Furkan Bilgehan Ertem'in kıdemsiz hakim olduğunu ortaya çıkaran haberinin ardından Twitter'da AKP'li hesaplar tarafından hedef alındı.

Malik Ejder adlı hesaptan yapılan paylaşımda "Alican Uludağ bu etki ajanlıklarını Rusya’da yapmaya kalkışsa ya araba çarpardı ya bir binadan düşerdi. Almanya’da yapmaya kalksa MİT ajanı diye yargılanır deport edilirdi. Türkiye etki ajanlığı faaliyetleri için özgürlükler ülkesi!" ifadeleri kullanıldı.

Uludağ Twitter hesabından bu paylaşımı alıntılayarak verdiği yanıtta "Bu tehditler karşısında korkar mıyım veya yazmaktan vazgeçer miyim; hayır. Ama eğer bir gün bir binadan düşersem veya araba çarparsa asla kaza olarak düşünmeyin. Sorumlu aranacaksa Malik Ejder adlı bu hesap bir numaralı şüphelidir. Kayda geçsin" dedi.