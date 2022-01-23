Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakim 'kıdemsiz' çıktı

Gazeteci Sedef Kabaş'ın "kaçabilir" şüphesiyle, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanmasına karar veren ve 2,5 yıldır İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi olarak görev yapan Furkan Bilgehan Ertem'in, İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan HSK'nın belirlediği 4 yıllık kıdem şartını taşımadığı, 3 yıl 10 aylık meslek kıdemi olduğu ve yargıya 2018'den avukatlıktan geçtiği ortaya çıktı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 21 Aralık'ta aldığı ilke kararına göre hakimlerin İstanbul gibi birinci bölge yargı çevresinde sulh ceza hakimi olmak için 4 yıl aynı bölgede görev yapması gerekiyordu. Ertem’in ise bu nitelikleri taşımadığı öğrenildi.

Gazeteci Sedef Kabaş, bir hafta önce yayınlanan TELE 1'de katıldığı programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur." demişti.

Bu sözler üzerine 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece saat 02.00 sıralarında İstanbul'da yaşadığı evinde polislerce gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, Cumartesi günü çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklama kararının gerekçesinde "Kuvvetli suç şüphesi, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması, bu nedenle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı" savunuldu.

Tutuklayan hakim, 2018'de atandı

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği tutuklama kararının altında ise Hakim Furkan Bilgehan Ertem'in adının yer aldığı öğrenilirken, Ertem'in sicil numarası, yargıya son dönemde alınan hakim ve savcılara verilen numaralara işaret ediyor.

DW Türkçe'den Alican Uludağ’ın haberine göre, Hakim Ertem'in kıdemsiz bir hakim olduğunu ortaya çıktı. Furkan Bilgehan Ertem, Ankara Hakim adayıyken 19 Mart 2018 tarihinde HSK'nın yaptığı kura kararnamesiyle İstanbul Hakimliği'ne atandı.

2008'de Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ertem, 2012'den itibaren avukatlık yapmaya başladı. Hakim adaylığı sınavını kazanan Ertem, 2018'de ilk olarak İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine getirildi. Ertem, bu görevde bir yıl dahi kalmadan 10 Temmuz 2019 tarihinde çıkarılan müstemir yetki kararnamesiyle İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi oldu.

Hakim Ertem'in görev yapmaması gerekiyor

Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Mart 2021 tarihinde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda sulh ceza hakimliğine yapılacak yetkilendirmelerde asgari kıdem şartı getirileceği vurgulanmıştı. Planda, sulh ceza hakimliklerinin, idari yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurularda ihtisaslaşmaları sağlanacağı ifade edilmişti.

HSK, bu kapsamda 21 Ocak 2022'de Resmi Gazete üzerinden "Sulh Ceza Hakimlerinin Kıdem Şartına İlişkin İlke Kararı" yayımladı.

Bu karar kapsamında İstanbul ve Ankara'nın arasında bulunduğu "birinci bölgede" görev yapan sulh ceza hakimleri için bu bölgede 4 yıl görev yapma şartı getirildi.

Ancak Ertem, şu an İstanbul'da 3 yıl 10 ay 3 gündür görev yapıyor. Bu ilke kararı uyarınca Ertem'in sulh ceza hakimi olarak görev yapmaması gerekiyor.

HSK'nın şimdi ilk yetki kararnamesinde 4 yılı doldurmayan Ertem'i görevden alıp almayacağı bilinmiyor.

Kabaş: Kimseye hakaret etmedim

Öte yandan, haberde Sedef Kabaş'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şüpheli sıfatıyla verdiği ifadeye de yer aldı. Kabaş, konuşmayı yaptığı programın üzerinden bir hafta geçtiğini, ancak Takvim gazetesinde 20 Aralık'ta yayınlanınca yeniden gündem olduğunu belirtirken, şunları ifade etti:

"Bunun ardından yüzlerce insan bana tehdit, hakaret ve lince başlayınca ben de atasözünü sosyal medya hesabımdan paylaştım. Hiçbir kişi ve kurumu hedef göstermedim. Konuşmamın bütününde genel olarak düşük üslubu eleştiriyorum. Türkiye'deki toplumun düşük bir üslupla konuşmaya başladığını eleştiriyorum. Ve tam tersi hakarete, küfre gerek yok diyorum. İnsanlar tartışabilir ama bunları belli düzeyde, saygı çerçevesinde yapar. Hiciv, ironi kullanabilir ancak hakaret edemezler. Benim konuşmam tam tersi hakaret ve küfür edenlere yönelik yaptığım bir eleştiri konuşmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı dahil kimseyi hedef alarak söylemedim. Kaldı ki kimseye hakaret etmedim."

Ayrıca, Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz ise müvekkili gözaltındayken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Hak ettiği karşılığı bulacaktır" şeklinde paylaşım yapmasını eleştirdi.

Bakan Gül'ün kendisine bağlı savcısını baskı altına almak ve etkilemek amacıyla suç işlediğini belirten Poyraz, bu konuda yasal yollara başvuracaklarını ifade etti.