Sedef Kabaş'ın tutuklanma gerekçesi belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle gece yarısı Üsküdar'da gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

DW Türkçe'nin ulaştığı hakimlik ifadesi ve tutuklama kararına göre, Sedef Kabaş suçlamayı reddederek serbest bırakılmayı talep etti.

Kabaş ifadesinde, "Ben bu hususta savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur ve aynen tekrar ederim. Sözün orjinali bir atasözüdür, hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim, bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur, kast etmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici üslup olması gerektiğidir, bunu vurgulamak istedim, atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim" sözlerine yer verdi.

Kararda yer alan ifadelere göre Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz ise kararın bir "hukuk cinayeti" olduğunu savundu. Poyraz, hakimlikte “Bu ülkede bir sürü hırsız bir takım suçlular varken devlet Sedef’i mi bulmuştur, lütfen bir hukuk cinayetine ortak olmayın, bu tutuklama talebi bir hukuk cinayetidir" ifadelerini kullandı.

Tutuklama gerekçesi: 'Kaçma ve saklanma ihtimali yüksek'

Tutuklama kararında Sedef Kabaş'ın tutuklanma gerekçesi de yer aldı. Karara göre, Kabaş'ın Erdoğan'ı hedef almadığını söylemesine rağmen hakimlikte aksi yönde kanaat oluştuğu belirtildi.

Kararda, "Müsnet eylemin televizyon programında gerçekleştirilmiş olması sebebi ve suçun nitelikli hali kapsamına girdiği ve cezada aktarım öngörüldüğü hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlemiş olduğu hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu” ifadeleri yer aldı.

Kararda Kabaş'ın "kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek" olduğu bu nedenle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı ve bu durumda tutuklamanın "ölçülü olduğu" kanaatine varıldığı belirtildi.