Sedef Kabaş tutuklandı

"Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan gazeteci Sedef Kabaş, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kabaş, tutuklandı.

Kabaş, TELE1'de katıldığı programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

İlk tepkiler

Gazeteci Sedef Kabaş’ın, "Cumhurbaşkanı’na Hakaret” gerekçesiyle tutuklanmasını takiben sosyal medyadan tepkiler gelmeye başladı.

Sedef Kabaş yalnız değildir etiketini kullanan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener “Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin.

Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek. #Sedefkabasyalnızdeğildir” dedi.

Sedef Kabaş'yla fotoğrafını paylaşan CHP’li Ali Mahir Başarır ise, “Gazeteci Sedef Kabaş trollerin hedef göstermesi sonucu saraydan gelen “talimat” ile tutuklandı! İstiyorlar ki herkes sussun, istiyorlar ki herkes sarayı alkışlasın! Ne yaparsanız yapın! Gazeteciler susmayacak! Bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz!” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın danışmanı: 'Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...'

Tutuklanma haberini takiben AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'ysa sosyal medyadan "Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde ele geçer. Atasözü" şeklinde bir paylaşımda bulundu.