Sedef Kabaş'a 'Erdoğan'a hakaret' suçundan soruşturma

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

İHA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat yazılarak, "ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması" istendi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de, Kabaş’ın kullandığı ifadeler hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Kabaş, TELE1'deki programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.