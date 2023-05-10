Sedat Peker'le görüşmesini anlattı: 'Akşener'e ve Kılıçdaroğlu’na haber yolladım'

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala ülkücü mafya Sedat Peker cephesinden açıklama geldi.

TELE1 ekranlarında yayınlanan Açıkça programına konuk olan gazeteci Miyase İlknur, Peker'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Sedat Peker’in "muhalefet partilerinin kendisine sahip çıkmadığı iddiasında olduğunu" aktaran İlknur, Peker’in şunları söylediğini aktardı:

“Meral Akşener’e de Kemal Kılıçdaroğlu’na da haber yolladım. Keşke buranın hükümetine talepte bulunsalardı, imza kampanyasına destek verselerdi; bizzat kendim çıkar anlatırdım.”

İlknur ayrıca şunları söyledi:

"Sedat Peker ona yasak getirilmeden önce, ‘Seni can evinden vuracağım Hasan Yeşildağ’ demişti. Bence, tahminimi söylüyorum Ali Yeşildağ o zamandan yurtdışındaydı. Ali Yeşildağ ile tanışıyorlar. Belki de birlikte neleri açıklayacaklarına dair bir görüşme yapmışlardır."