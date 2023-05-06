Akşener’in işaret ettiği 'Ali Yeşildağ' videosu engellendi: Talep hükümetten

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Medya Grubu'nın sahibi Hasan Teşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın iddialarını miting konuşmasına taşıdı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iddiaları soruşturması için çağrı yapan Akşener, "Küfretmek yerine bu iddiaları sorgula" dedi.

Ali Yeşildağ'ın 2007’de Antalya Havalimanı’nın işletme ihalesine müdahil olan Erdoğan’ın bu ihale için 1 milyar dolar aldığını öne sürdüğünü hatırlatan Akşener, şunları söyledi:

"İki de bir kasetten bahsediliyor. Recep Bey, belli olmayan bir kasetten bahsediyorsun da yahu dün sizin en yakın aile dostunuz seninle beraber başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. O kasette çok enteresan, nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor.

2007'de Antalya Havaalanı'nın işletmesi satışa çıkıyor, bir firma 5 milyar euro veriyor. Çok enteresan. Buna karşılık o firmanın dosyasından evrak çalınıyor, yakınlardan birine 3 milyar euro'ya veriliyor. 1 milyar dolar cebe indiriliyor. Bu iddia bizatihi Recep Bey tarafından 1 milyar dolar alındığını söylüyor. Mevzu şu, 2007'de, Recep Bey, hazır kaset orada, video orada. Bu iddiaları soruşturman gerekiyor sen cumhurbaşkanısın. Bize sövmek, küfür etmek, iftira atmak yerine bu iddiaları sorgula."

Engelleme talebi hükümetten

Akşener’in dikkat çektiği video Almanya'da yaşadığı belirtilen cemaatçi Cevheri Güven’in Youtube kanalında paylaşılmıştı. Güven, söz konusu videonun bloke edildiğini paylaştı. YouTube tarafından Güven’a gönderilen engelleme kararında “Bir hükümet biriminin şikayeti üzerine videonuz bloklanmıştır” ifadesi dikkat çekti.

Ne olmuştu?

İktidara yakın akşam ve Güneş gazeteleri ile ve Kanal 24’ün de bünyesinde bulunduğu Türk Medya Grubu'nın sahibi Hasan Teşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ, dün YouTube üzerinden bazı iddialarda bulunmuştu. Yeşildağ, 2007’deki Antalya Havalimanı’nın işletme ihalesinde Çelebi Holding’in dosyasından 'evrak çalınarak' devre dışı bırakıldığını ve Erdoğan'a yakın İbrahim Çeçen'in sahibi olduğu IC Yatırım Holding’in kazanmasını sağladıklarını belirtmişti. Yeşildağ, Erdoğan’ın ihaledeki bu sürecin ardından 1 milyar dolar aldığını öne sürmüştü.