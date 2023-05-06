Millet İttifakı İstanbul mitinginde buluştu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Maltepe’de düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 8 gün kala düzenlenen mitingde yapılan konuşmalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Bu kalabalıklar bir şey söylüyor. 14 Mayıs'ta değişimin müjdesini veriyor. 21 yıllık iktidar tankları tüfekleri gösteriyor, gemileri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz savaş mı belli değil.

veriyor. 21 yıllık iktidar tankları tüfekleri gösteriyor, gemileri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz savaş mı belli değil. Birazcık milliyetçilik sosu, muhafazakarlık sosu. İnsanlar bununla uğraşsın istiyorlar.

sosu, sosu. İnsanlar bununla uğraşsın istiyorlar. Milli, gayrı milli laflarını reddediyoruz. Mevsimlik milliyetçiliğinizi, muhafazakarlıklarınızı reddediyoruz. 31 Mart'ta 25 yıldır yönetici görmeyen halk aradaki farkı anladı. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. İnşallah Türkiye'de de bu fırsat verilirse Türkiye nasıl yönetilir, nasıl şeffaf olunur hepsini göstereceğiz. 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz ve birleşe birleşe kazanıyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu