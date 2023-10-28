Sedat Peker’in videolarıyla gündeme gelen Ünsal Ban tahliye edildi

AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasındayken Sedat Peker’e video gönderdiği iddiasıyla tutuklanan Ünsal Ban, tahliye edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı X'te Ünsal Ban'a ilişkin paylaşım yaptı.

Saymaz, paylaşımında, suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı görüntülerin ardından tutuklanan Ünsal Ban'ın kara para aklama suçundan yargılandığı davadan 13 ay sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

Eski AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi ve eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, kara para aklama suçundan yargılandığı davada salıverildi.

Sedat Peker’in yayınladığı görüntülerden sonra tutuklanan Ban, 13 ay sonra serbest… — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 27, 2023

Ne olmuştu?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

Peker iddialarının devamında, Taşkesenlioğlu’nun eşi olan Ünsal Ban’ın çektiğini belirttiği bir videoyu da paylaşmıştı. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diye bağırdığı görülüyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini söylemişti.

Peker ise, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Ağustos 2022'de AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira (2,5 milyon dolar) tazminat istediği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon euro'ya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Sedat Peker ile AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Ünsal Ban’ın yargılanacağı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen Ünsal Ban, bir gün sonra başka bir dosyadan yeniden tutuklanmıştı.

31 Ocak'ta görülen duruşmada, mahkeme heyeti, Yargıtay savcısı Fuat Uslu’yu duruşmada tanık olarak dinlemeye karar vermişti.

Öte yandan Ünsal Ban'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan hazırlanan iddianame kabul edilmişti. İddianamede sanıklar hakkında 7 yıla kadar hapis isteniyor.