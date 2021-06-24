Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına 2. uygulan(a)mayan erişim engeli

Ülkücü mafya Sedat Peker’in YouTube, Twitter ve Instagram hesapları, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.
İletişim Hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sedat Peker’in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İlgili platformların Türkiyede temsilcilikleri olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı'' ifadelerini kullandı.
Akdeniz ayrıca şu ifadeleri kullandı:
''Sorulmadan açıklayayım, engelleme kararı var fakat bu platformlar "https" protokolünü kullandığı için Türkiye'deki erişim sağlayıcıları bu adresleri engelleyemiyor. Karar ancak sosyal ağ sağlayıcıları tarafından uygulanabilir.
Türkiye'de Twitter, YouTube ve Instagram'ın artık yasal temsilcileri var. Bu yasal temsilcilikleri Türkiye talep etti ve geçen sene 5651 sayılı Kanun değişti. Sözde bu platformlar "dize geldi". Türkiye ise uygulamada bu platformlara söz geçiremiyor.''
Sedat Peker'in (@sedat_peker) YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İlgili platformların Türkiyede temsilcilikleri olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı. https://t.co/9JlPUw24gk— Yaman Akdeniz (@cyberrights) June 24, 2021
Uygulan(a)mayan erişim engeli
Söz konusu kararın uygulanıp uygulanmaması YouTube ve Twitter'a kalmış durumda.
Mahkemelerin aldığı erişim engelleme kararları Türkiye'de Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ve yurtdışındaki servis sağlayıcı/yayıncı kuruluşa bildiriliyor.
Türkiye'deki yayıncılar için erişim engelleme kararının gereği olarak hakkında karar olan içeriği kaldırma yükümlülüğü var ve bu cezalarla kontrol ediliyor. Öte yandan Twitter ve YouTube çoğu durumda mahkeme kararlarını kendi kriterleriyle değerlendiriyor ve sıklıkla uygulamıyorlar.
Daha önceden açık bir protokol olan http başlangıçlı sayfalarda, kullanıcıların yayıncı tarafından kaldırılmamış sayfalara erişimi Türkiye internet altyapısı üzerinden engellenebilirken https başlangıçlı sayfalarda bu mümkün olmuyor. Güvenli iletişim protokollerinden birisi olan https kullanıcıyla yayıncı arasındaki bağlantıyı şifrelediği için kullanıcının eriştiği sayfa internet iskeleti üzerinde herhangi bir noktadan denetlenemiyor.
Twitter ya da YouTube üzerindeki bir içeriğe erişimin engellenmesi için bu sitelere erişimin tamamen kesilmesi gerekiyor.