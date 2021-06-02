Sedat Peker'in videolarına uygulan(a)mayan erişim engeli kararı

İnternet üzerinden ifade özgürlüğü takip platformu İFÖD'ün haberine göre ülkücü mafya Sedat Peker‘in YouTube kanalında yayınladığı 2. ve 3. bölüm videoları ile Elazığ’da şüpheli şekilde yaşamını yitiren gazeteci Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili ifadeleri üzerine açıklama yapan Jandarma Genel Komutanlığı‘na cevap verdiği tweetleri, "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 1 Haziran 2021 tarih ve 2021/6491 sayılı kararı ile "erişime engellendi".

Uygulan(a)mayan erişim engeli

Ancak söz konusu kararın uygulanıp uygulanmaması YouTube ve Twitter'a kalmış durumda.

Mahkemelerin aldığı erişim engelleme kararları Türkiye'de Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ve yurtdışındaki servis sağlayıcı/yayıncı kuruluşa bildiriliyor.

Türkiye'deki yayıncılar için erişim engelleme kararının gereği olarak hakkında karar olan içeriği kaldırma yükümlülüğü var ve bu cezalarla kontrol ediliyor. Öte yandan Twitter ve YouTube çoğu durumda mahkeme kararlarını kendi kriterleriyle değerlendiriyor ve sıklıkla uygulamıyorlar.

Daha önceden açık bir protokol olan http başlangıçlı sayfalarda, kullanıcıların yayıncı tarafından kaldırılmamış sayfalara erişimi Türkiye internet altyapısı üzerinden engellenebilirken https başlangıçlı sayfalarda bu mümkün olmuyor. Güvenli iletişim protokollerinden birisi olan https kullanıcıyla yayıncı arasındaki bağlantıyı şifrelediği için kullanıcının eriştiği sayfa internet iskeleti üzerinde herhangi bir noktadan denetlenemiyor.

Twitter ya da YouTube üzerindeki bir içeriğe erişimin engellenmesi için bu sitelere erişimin tamamen kesilmesi gerekiyor.