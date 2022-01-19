Sedat Peker'in işaret ettiği isim istedi, haber erişime engellendi

Mahkemelerin haber sitelerine yönelik sansür kararları hız kesmeden sürüyor.

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Sedat Peker'in yayınladığı videoda ismi geçen Nevzat Kaya'nın talebi sonrası çok sayıda habere erişimi engelledi.

Bu kapsamda soL'da yer verdiğimiz "Peker yayında: 'Hürriyet'e saldırıyı AKP'li vekilin isteğiyle ben düzenledim'" başlıklı haber de erişime engellendi.

Söz konusu kararda "talep edenin mülkiyet ve lekelenmeme hakkı da göz önünde alındığında, sunulan URL adreslerinde kişilik haklarını ihlal edildiği sonucuna varıldığından itirazın kabulü ile erişimin engellenmesine dair hüküm kurulmuştur" denildi.

İlgili videoda Peker, Kaya'nın Süleyman Soylu'nun oğluna ihtisaslı plakayla gezdiği, bir uyuşturucu operasyonu kapsamında Soylu'nun oğlunun Kaya'dan rüşvet istediği iddiasında bulunmuştu.