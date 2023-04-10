Sedat Peker'in işaret ettiği iki AKP'li vekil liste dışı kaldı

Sedat Peker’in iddialarında adı geçen AKP'li vekiller Zehra Taşkesenlioğlu ile Tolga Ağar aday listesine giremedi.

Haber Merkezi

Ülkücü mafya Sedat Peker'in iddialarında adı geçen AKP'li vekiller Zehra Taşkesenlioğlu ve Tolga Ağar, aday listesinde kendilerine yer bulamadı.

Peker'in iddialarının merkezinde yer alan isim Soylu ise aday listesinde yer aldı.

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