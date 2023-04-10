Ülkücü mafya Sedat Peker'in iddialarında adı geçen AKP'li vekiller Zehra Taşkesenlioğlu ve Tolga Ağar, aday listesinde kendilerine yer bulamadı.
Peker'in iddialarının merkezinde yer alan isim Soylu ise aday listesinde yer aldı.
soL - Darmstadt
Haber Merkezi
Sedat Peker'in işaret ettiği iki AKP'li vekil liste dışı kaldı
Sedat Peker’in iddialarında adı geçen AKP'li vekiller Zehra Taşkesenlioğlu ile Tolga Ağar aday listesine giremedi.
Haber Merkezi
Ülkücü mafya Sedat Peker'in iddialarında adı geçen AKP'li vekiller Zehra Taşkesenlioğlu ve Tolga Ağar, aday listesinde kendilerine yer bulamadı.
Peker'in iddialarının merkezinde yer alan isim Soylu ise aday listesinde yer aldı.