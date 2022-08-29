Sedat Peker'in iddialarının ardından AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in elinde bıçakla Ünsal Ban’ı yaraladığını iddia ettiği ve videosunu paylaştığı AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu açıklama yaptı.

Taşkesenlioğlu, söz konusu yaralama olayını yalanladığı açıklamasında, "Son derece çirkin ve gayriahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerle kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış bulunmaktayım. Söz konusu şahsiyetin boşanma sürecinde kendini haklı konuma getirebilmek için olmadık yollara başvurduğu görülürlen, tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden bir kurgu üzerinden servis edilen bu görüntüler toplum nezdinden beni küçük düşürüp itibarımı lekelemeyi hedef almıştır" ifadelerine yer verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Taşkesenlioğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Sosyal medyada şahsımı hedef alan mahrem görüntülerle ilgili şu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur.

Kendi mahrem evimde, başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel ve aile mahremiyetim hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir. Son derece çirkin ve gayriahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerle kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış bulunmaktayım. Sözkonusu şahsiyetin boşanma sürecinde kendini haklı konuma getirebilmek için olmadık yollara başvurduğu görülürken, tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden bir kurgu üzerinden servis edilen bu görüntüler toplum nezdinde beni küçük düşürüp, itibarımı lekelemeyi hedef almıştır.

Görüntülerde tartışma sırasında Ünsal Ban'ın ailesinin ve çevresinin uzun dönemdir benim ve ailenin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığım bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir. Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir. Diğer taraftan aile mahremiyetini, toplumun en temel değerlerini bile hiçe sayan kınanması gereken bu rezillik maalesef siyasi bir lince dönüştürülmüştür.

Günlerdir, ailenle birlikte sistematik olarak iftira kampanyası ile karşı karşıya kaldığımı ve bu iftiraları atan ya da taraf olan herkesle yargı önünde hesaplaşacağımı belirtmek isterim. Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Bu konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Sedat Peker Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi olan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Salih Orakcı'nın karıştığı yolsuzluk ve rüşvet sarmalına ilişkin iddialar ortaya atmıştı.

Peker "Eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir, onun arkasındaki güç eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medyanın başındaki Serhat Albayrak'tır" diye yazmıştı. Peker bir paylaşımında "Ben SPK ile ilgili açıklamalar yapacam dediğimde (takriben 1.5 ay önce) taşkesenlioğlu ve onların arkasındaki güç olan serhat albayrak bir karar alırlar. Bütün suçları Ünsal Ban’ın üzerine bırakacak şekilde karar alırlar. zehra taşkesenlioğlunun boşanma dilekçesini mahkemeye verdikten sonra bu dilekçeyi aynı anda süslü sülümana yollarlar" ifadelerini kullanmıştı.