Peker'in iddialarının ardından Serhat Albayrak'tan açıklama

Ülkücü mafya Sedat Peker eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili rüşvet iddialarını paylaşırken "Taşkesen'in arkasındaki güç eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medya'nın başındaki Serhat Albayrak'tır" demişti.

Serhat Albayrak'ın avukatı konuya ilişkin bir açıklama yaparak iddialarla ilgili haberleri "yalandan ibaret" diye niteledi, sözkonusu haberlerle ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldığını kaydetti.

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Sedat Peker Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi olan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Salih Orakcı'nın karıştığı yolsuzluk ve rüşvet sarmalına ilişkin iddialar ortaya atmıştı.

Peker "Eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir, onun arkasındaki güç eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medyanın başındaki Serhat Albayrak'tır" diye yazmıştı. Peker bir paylaşımında "Ben SPK ile ilgili açıklamalar yapacam dediğimde (takriben 1.5 ay önce) taşkesenlioğlu ve onların arkasındaki güç olan serhat albayrak bir karar alırlar. Bütün suçları Ünsal Ban’ın üzerine bırakacak şekilde karar alırlar. zehra taşkesenlioğlunun boşanma dilekçesini mahkemeye verdikten sonra bu dilekçeyi aynı anda süslü sülümana yollarlar" ifadelerini kullanmıştı.