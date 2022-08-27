Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren'den açıklama

Sedat Peker’in bugün sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajlarda adı geçen Marka Yatırım Holding şirketinin patronu Mine Tozlu Sineren’den açıklama geldi. Sineren, Peker'in iddiaları doğruladı.

Kendisine ait kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Sirenen, "SPK başkanıyla görüşmek için talep ettiğim her görüşmeyi reddedip malum rüşvet kanalına yönlendirdiler. Hangi şirketin sermaye arttırımı 8 ay bekletildi? Rüşvet vermedim diye yatırımcılar cezalandırıldı." dedi.

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu ile Mine Tozlu Sineren arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp görüşmelerine dikkat çekmişti.

Öte yandan yandaş medyayı kınayan Sineren, "Takvim Gazetesi… SPK nın verdiği piyasa dolandırıcılığı cezasının ne demek olduğunu öğren istersen! Ve haberinin başlığını adilce at! Piyasa dolandırıcılığından SPK dan ceza almak suçlu olmak değildir! Bunun kararını mahkeme verir! Gazeteciliği adil ve mertçe yapın. Bu şekilde değil.” ifadelerini kullandı.

Mine Tozlu Sineren, kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

Bu ülkede istemek ayıp değil vermemek ayıp olmuş. İsteyen bir yüzü değil vermeyenin yüzü kaplara olmuş! Ortada bir rüşvet pazarlığı falan yok!

İstediler..istediklerini alamadılar. Bir kadını tabiri caizse kopartma çalıştılar kopartamadılar.

Ve itibarsızlaştırmak için her türlü şeyi yaptılar. Savunma dahi almadan ceza üstüne ceza verdiler. Evet bu ceza haksız yere verilmiş ama bizden çıktı dediler. Para alamayan gazeteciler zamanında para verseydin yazmazdık dediler. Haberleri silmek için bile para istediler

SPK başkanıyla görüşmek için talep ettiği her görüşmeyi rededip malum rüşvet kanalına yönlendirdiler.Hangi şirketin sermaye arttırımı 8 ay bekletildi. Ve olumsuz gerekçelerinin hiç bir maddesi sermaye arttırımı ile ilgili değil!Başkan rüşvet vermedi diye yatırımcı cezalandırıldı.

Tahtadan bir lot dahi alıp satmayan “borsa patronu olmayacağım ben şirket patronuyum" diyen kadını diğer borsa patronları gibi zannedip paylaşmak zorundasın paylaşmazsan olmaz dediler.

Her türlü şikayet savcılık cimer yapıldı… Yıllardır… Bugün değil. Başkan başkan olduğundan beri şirkete zarar veren herkesi şikayet etti. Ceza almadı için mücadele etti. Savaştı! Ve asla bu sisteme dahil olmadı!