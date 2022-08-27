Sedat Peker'in açıklamalarının ardından Hürriyet haberini mi değiştirdi?

Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili rüşvet iddialarında bulunan ülkücü mafya Sedat Peker, paylaşımlarındasahibi Orhan Pala olan Borsa Gündem gazetesi ve Hürriyet ekonomi yazarı Burak Taşçı'ya da yer vermişti.

Burak Taşçı’nın 2021 yılında yaptığı ve "Mine Tozlu Sineren’in sahte olduğunu iddia ettiği senetteki imzaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu imzanın taklit olmadığını ve Mine Tozlu Sineren tarafından atıldığını raporlarıyla mahkemeye sundu" ifadelerinin yer aldığı haberine dikkati çeken Sedat Peker, paylaşımında yer verdiği adli tıp raporunda bu imzaların Sineren'e ait olmadığına kanaat getirildiğinin yazdığını ileri sürdü.

Ancak Burak Taşçı'nın 22 Ocak 2021'de çıkan haberinde Adli Tıp Kurumu'nun imzaların Sirenen'e ait olduğunu belirttiği ifadeleri yer almıştı. Fakat bu ifadeler, haberin en güncel halinde aksi yönde değiştirildi.

Haberin aslında "Mine Tozlu Sineren’in sahte olduğunu iddia ettiği senetteki imzaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu imzanın taklit olmadığını ve Mine Tozlu Sineren tarafından atıldığını rapor etti." ifadeleri yer alırken, en son yapılan değişiklike "Daha sonrasında ise imzanın Tozlu ve diğer yönetim kurulu üyelerine ait olmadığı ortaya çıktı." ifadeleri eklendi. Bu değişikliğin yapılma zamanıysa dikkat çekici.

Haberin sitede yazan "son güncellenme tarihi" 29 Ocak 2021 olarak gösterilirken, en son 3 Mart 2021 tarihinde arşivlenmiş halindeyse söz konusu değişiklik yer almıyordu. Bu haberin 3 Mart 2021'den sonra güncellendiğini göseriyor.

Öte yandan haber 3 Mart 2021'den sonra en güncel olarak bugün arşivlenmiş durumda. Bu da söz konusu değişikliğin Peker'in açıklamalarından sonra yaptığı yönündeki şüpheleri kuvvetlendirir nitelikte.

Bir diğer detaysa haberi Hürriyet'ten alan Milliyet gazetesinin aynı değişikliği yapmamış olması. Yani Milliyet'te çıkan haberde hâlâ "Adli Tıp Kurumu imzanın taklit olmadığını ve Mine Tozlu Sineren tarafından atıldığını rapor etti" ifadesi doğru olarak aktarılıyor.