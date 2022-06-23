Sedat Peker'in gündem olan iddialarına Mehmet Ağar'dan yanıt

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in Yalıkavak Marina'ya çöküldüğü iddiaları ile gündeme gelen Azeri patron Mübariz Mansimov, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a yönelik iddialarda bulunmuştu.

Ağar'ı, "FETÖ" davasında ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding'in sahibi Mansimov'a "kumpas kurmakla" suçlayan Sedat Peker'in iddiasına göre, Mehmet Ağar, Mansimov'u tehdit ederek Bodrum'daki Yalıkavak Marina'ya el koymuş, Ağar da Marina ile ilgili yaptığı açıklamada "Ben olmasam mafya çökerdi" ifadesini kullanmıştı.

O sırada Ağar Bodrum Yalıkavak'ın yönetim kurulu başkanı, oğlu AKP Millletvekili Zülfü Tolga Ağar da yönetim kurulu üyesiydi.

'Ağar'ı milliyetçi bilirdim'

Son olarak geçtiğimiz Mart ayında Independent Türkçe’den Can Bursalı’ya konuşan Mansimov, “Mehmet Ağar'la ilişkiniz neden bozuldu?” sorusuna "Devam etmek istemedim, yanımda istemedim, ayrıldı" yanıtını vermişti.

"Ben Mehmet Ağar'ı milliyetçi biliyordum" diyen Mansimov, "Daha doğrusu birileri beni tanıştırmıştı zamanında. O günler de en kötü günleriydi, soruşturma geçiriyordu. Davaları sürüyordu. Milliyetçi olarak destek olmaya çalıştım. Başka bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Ağar'dan yanıt

Oda TV'de yer alan habere göre, eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar, Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev’e yaşananlara dair ve Mansimov ile aralarında geçenlere ilişkin konuştu.

“İyi kötü bir ekmek tuz yemişiz biz böyle bir kahpelik yapmayız. Kimsenin arkasından da konuşmayız. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı” diyen Mehmet Ağar, “Bir tanesine cevap vereyim” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

“Diğerlerini ciddiye bile almıyorum. Ben cezaevinde yatarken cezaevine helikopter pisti yaptırdığımı söyledi. Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır. Hangi bir yalanını söyleyeyim çok. Onun için bana yakışmaz. Çünkü onun düştüğü seviyeye düşmek bizim işimiz değil. Kendi kendine konuşuyor. Bizim meselelerimiz ciddi meselelerdir. Devletin meseleleridir. Milletin meseleleridir. Boş boş şeyler konuşuyor."