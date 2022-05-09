Mübariz Mansimov'dan Sedat Peker açıklaması: 'Söylediklerinin hepsi doğru çıktı'

"FETÖ"den ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, ülkücü mafya Sedat Peker hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Azerbaycan'daki Youtube kanalı Xural TV'de açıklamalarda bulunan Mansimov, Peker için "Dikkat ederseniz söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Hiçbir sözü yalan değildi. Sedat Peker son zamanlarda çıkıp bir şeyler iddia ediyor. Bu iddiaların doğru olduğunu biz biliyoruz" dedi.

Mansimov, Peker ile görüşüp görüşmediği sorusuna ise "Ben hiç yüz yüze gelmedim. Ben milliyetçiyim, Sedat Peker de milliyetçidir. Peker'i herkes istediği gibi görebilir. Biri mafya görebilir, diğeri başka türlü görebilir" diye yanıt verdi.

Mansimov, cezaevinde bulunduğu süreçte Peker'in kendisine yardım eli uzattığını ve avukat gönderdiğini de söyledi. Mansimov, devamında da "Bir de o zamanlar 'Onu öldürmek istiyorlar, dikkat etsin' diye haber yolladı" açıklamasında bulundu.

Mansimov, cezaevinden çıktıktan sonra Peker'in kendisini telefonla arayıp, "Geçmiş olsun" dediğini de aktardı.

'FETÖ' üyeliğinden hapis cezası almıştı

Forbes'in dünyanın en zengin 500 patronu listesine giren Mansimov, 15 Mart 2020 tarihinde "FETÖ" üyeliği iddiasıyla tutuklanmış ve yaklaşık 1 yıl Silivri Cezaevi’nde kalmıştı.

Mansimov, "FETÖ" kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mansimov’un, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti. Ev hapsi kararı alınan Mansimov’a yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

İstinaf Mahkemesi, Mansimov'a "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasını onamıştı.