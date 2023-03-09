Sedat Peker'in avukatından 'paylaşım' açıklaması

Ülkücü mafya Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkili adına yapılan paylaşımların kendisine ait olmadığını açıkladı.

Twitter'da Sedat Peker olduğunu ileri sürerek akşam saatlerinde açıklama yapacağını duyuran bir kullanıcının yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem olmuştu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Barkın, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Sedat Peker'in dijital tecrit koşulları, bugün itibariyle, herhangi bir paylaşım yapmasına olanak vermemektedir. Bunu defalarca kez dile getirdik. Kaldı ki, on binlerce takipçisi olan aşağıdaki hesabın kendisiyle hiçbir ilgisi yoktur."