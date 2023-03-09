Sözcü'den ayrılan Özdil'i Akşener teselli etti, Peker RT'ledi

Geçtiğimiz gün Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sözcü gazetesinden de ayrıldığını duyurdu. Özdil, "Sözcü gazetesinde buraya kadar" sözleri ile yaptığı açıklamada, "doğru bildiğini anlatmaya çalıştığını ancak anlatmayı beceremediğini" ifade etti. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesi ile yollarının ayrılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Akşener, Özdil'in duyurusuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaparak "Yolunuz açık olsun" dedi. Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:

"Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey."

Elbet bu da geçer yahu...



Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır.



Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey. https://t.co/fHPHqgPVcO — Meral Akşener (@meral_aksener) March 9, 2023

Peker destek tweetlerini RT'ledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sosyal medya kısıtlaması getirilen ülkücü mafya lideri Sedat Peker, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyuran yazar Yılmaz Özdil hakkındaki destek tweet’lerini retweet’ledi. Peker, Akşener’in de mesajının yer aldığı "Milliyetçi Odak" adlı hesabın paylaşımını retweet’ledi.

Yeniçağ Özdil'i çağırdı

Öte yandan İYİP’e yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi, Sözcü’den ayrıldığını duyuran Yılmaz Özdil’i gazeteye çağırdı. Peker bu çağrıyı da retweet’ledi. Peker daha sonra Özdil’in ayrılma tweet’ini paylaştı.