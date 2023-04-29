Sedat Peker'in avukatı 'yeni video' iddialarına cevap verdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ülkücü mafya Sedat Peker’in video yayımlayıp yayınlamayacağına dair tartışmalar sürerken, Peker’in avukatı Ersan Barkın konuyla ilgili açıklama yaptı.

Peker’in ifade hürriyetinden mahrum olmasının nedeninin iradi değil hukuki olduğunu belirten Barkın “Bulunduğu ülkedeki hukuki ve fiili durumun değişmesi gerekir ki bunun için herhangi bir siyasi destek sağlanamadığı, yapılan imza kampanyaları da sonuç vermediği için kendi hukuki girişimleri dışında bir olanak kalmamıştır.” dedi.

Peker‘in seçime birkaç gün kala açıklamalarına devam edeceğine ilişkin iddiaları değerlendiren avukatı, sosyal medya kullanımının yasaklı olduğuna dikkat çekerek "Kendi kararıyla bu durumu ortadan kaldırabilmesi olanaklı değildir." açıklamasında bulundu.