Sedat Peker'den yeni ses kaydı paylaşımı

Ülkücü mafya Sedat Peker, AKP MKYK üyesi Metin Külünk'ün damadı Eyüp Gül'ün telefonundan, Külünk'le yaptığı görüşmeden kayıtlar paylaştı.

Peker, söz konusu kayıtları dün Nedim Şener'le yaşadığı tartışmanın ardından şu notlarla paylaştı:

Nedim Şener daha önce senin sadece ismini duymuştum bu yüzden radarıma hiç girmedin. Ancak bu gün itibari ile radarıma girmiş bulunmaktasın. Yazdığın tweetleri okudum. Sana söyleyeceğim tek şey sen psikolojik hastasın. Ergenekon sürecinde ki yükü taşıyamamışsın.

Ancak üzülme sen doğru adrese geldin. Ben Dr. Sedat seni de tedavi edecem. Ancak bir doktor olarak zamana ihtiyacım var. Senin hastalığın komplike bir durum. Aşırı kaygı, baskı, sonucunda oluşan bir paranoyan olduğun ilk teşhisim. Mutlu olman için günün anlam ve önemine binaen sana özel bir yayın hazırladım. (diğeri hafif kaldır diye.) Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in karakutusu metin külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir. (tedavim devam edecek.)