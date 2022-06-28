Sedat Peker'den Nedim Şener'e: 'Yaptığım telefon görüşmesini herkese dinletmek zorunda kalacağım'

Ülkücü mafya Sedat Peker, Hürriyet yazarı Nedim Şener'e sosyal medya üzerinden seslendi.

"Uzun Çavuş" adlı hesap üzerinden paylaşımda bulunan Peker, "Nedim Şener Benim kontrolümde olan freudun_talebe isimli sayfa Twitter tarafından kapatıldıktan sonra, aynı isimle sahte hesap açan bazıları benim söylemediğim şeyleri, ben söylemişim gibi yazıyorlar. Bu sayfa bana ait değil diye tekerrür kere düzeltme yaptım. Senin hakkında o sözleri ben söylemedim. Ancak sen haklı olarak benim söylediğimi düşünüp bana pislik demişsin. Benim çocuklarım var. Bu kelime onları üzer. Bu kelimeyi lütfen düzelt. Eğer ki düzeltmezsen, benim pislik olmadığım, kim olduğumu Ak partinin en önemli isimlerinden birisi ile yaptığım telefon görülmesini herkese dinletmek zorunda kalacağım. O kelimeyi ben söylemedim. Bunu lütfen düzelt. Ben düşmanınız olabilirim ancak pislik değilim. Şerefli bir düşmanım" dedi.

Nedim Şener ise Peker'in bu paylaşımlarına şu yanıtı verdi:

"Sen dahil kimse benim hakkımda bir şey söyleyemez, ancak hakaret ve küfür edebilirler. Hayatında toplu iğne başı kadar açığı olan biri değilim. Pislik lafını da kullanmadım ben. Bunların marifeti, varsa sözün bu FETÖ’cülere PKK, DHKP-C artıklarına söyle.

suç örgütü liderlerinden özür dileyecek de değilim. Ama buna rağmen eğer bir AKP’li benim hakkımda menfi bir şey söylemişse bu onun şerefsizliğidir, onunla da hesaplaşırım. yayınlamazsan senin de ondan farkın kalmaz

Sen benim gözümde düşman değil suç örgütü liderisin. Senin kime düşman olduğun da beni ilgilendirmiyor. Kimin hakkında ne biliyorsan paylaş. Ama bir gün Türk adaletine hesap vereceksin

Sen yanlış anlayabilmişsin Erk Acarer, senin yolun zaten, FETÖ’cüler, PKK’lılar ve suç örgütleriyle aynı. Ve bir gün yolun Türk devletinin adaletinden geçecek senin de. Ben de burada olacağım."