Acarer: 'Cem, Fuat ve Nedim olmadan devam edeceğiz'

Hürriyet yazarı Nedim Şener'in ülkücü mafya Sedat Peker'in paylaşımlarına yanıt vermesinin ardından Erk Acarer'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Artı TV'den gazeteci Acarer, Peker'in işaret ettiği diğer isimler Cem Küçük ve Fuat Uğur'la birlikte Nedim Şener'i de sayarak "Yolun bundan sonrasına Cem, Fuat ve Nedim olmadan devam edeceğiz! İtirazı olan?" ifadesini kullandı.

Nedim Şener, Peker'in paylaşımlarının ardından şöyle demişti:

"Sen dahil kimse benim hakkımda bir şey söyleyemez, ancak hakaret ve küfür edebilirler. Hayatında toplu iğne başı kadar açığı olan biri değilim. Pislik lafını da kullanmadım ben. Bunların marifeti, varsa sözün bu FETÖ’cülere PKK, DHKP-C artıklarına söyle.

suç örgütü liderlerinden özür dileyecek de değilim. Ama buna rağmen eğer bir AKP’li benim hakkımda menfi bir şey söylemişse bu onun şerefsizliğidir, onunla da hesaplaşırım. yayınlamazsan senin de ondan farkın kalmaz

Sen benim gözümde düşman değil suç örgütü liderisin. Senin kime düşman olduğun da beni ilgilendirmiyor. Kimin hakkında ne biliyorsan paylaş. Ama bir gün Türk adaletine hesap vereceksin

Sen yanlış anlayabilmişsin Erk Acarer, senin yolun zaten, FETÖ’cüler, PKK’lılar ve suç örgütleriyle aynı. Ve bir gün yolun Türk devletinin adaletinden geçecek senin de. Ben de burada olacağım."