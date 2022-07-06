Sedat Peker'den yeni Mehmet Cengiz ve Mesut Yılmaz paylaşımı: 'Başka ne delile ihtiyacınız var?'

Ülkücü mafya Sedat Peker dün yaptığı paylaşımların ardından "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Sedat Peker açıklamasında, Kırşehir Cezaevi’nde olduğu 1998 yılında, Mehmet Cengiz’in kendisini ziyarete geldiğini, dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ile ilgili elindeki bilgi, belgeler karşılığında 5 milyon dolar alıp tahliye edildiğine dair ifadelerini hatırlattı. Dünkü açıklamasında gazeteci Sabahattin Önkibar’dan da bahseden Peker, bugünkü paylaşımına Önkibar’ın YouTube hesabından yaptığı yayından bir kesite yer verdi.
Söz konusu paylaşımlar şöyle: