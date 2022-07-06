Sedat Peker'den yeni Mehmet Cengiz ve Mesut Yılmaz paylaşımı: 'Başka ne delile ihtiyacınız var?'

Ülkücü mafya Sedat Peker dün yaptığı paylaşımların ardından "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker açıklamasında, Kırşehir Cezaevi’nde olduğu 1998 yılında, Mehmet Cengiz’in kendisini ziyarete geldiğini, dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ile ilgili elindeki bilgi, belgeler karşılığında 5 milyon dolar alıp tahliye edildiğine dair ifadelerini hatırlattı. Dünkü açıklamasında gazeteci Sabahattin Önkibar’dan da bahseden Peker, bugünkü paylaşımına Önkibar’ın YouTube hesabından yaptığı yayından bir kesite yer verdi.

Söz konusu paylaşımlar şöyle:

"Sayın savcılar, beni duyuyor musunuz? Şantaj yaptım diyorum, devrin başbakanına yaptım diyorum, Mehmet Cengiz de aracıydı diyorum. Paraların hangi akrabamızın hesabına yattığını söylüyorum. Akrabam Zafer Salman olayı doğruluyor. Bankalara neden bir yazı yazmıyorsunuz? Haricen dediklerimi doğrulayan bir çok da delil çıktı. Bunlar yetmez mi? Ben suç örgütü lideriyim. Mesut Yılmaz’ın o dönem ki en yakını olan yılların saygın gazetecisi Sabahattin abi (Önkibar) bakın kendisi de Mesut Yılmaz’ın ağzından olayı bugün anlatmış. Soruşturmayı başlatmak için başka ne delile ihtiyacınız var, söyleyin ben vereyim."